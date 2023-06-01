¡Ú ÊÆÁÒÎÃ»Ò ¡Û ¡Ö°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤Î¼«Âð¤ËÁÜººµ¡´Ø¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¡×¡Ö°ì¶èÀÚ¤ê¤Ä¤¤¤¿¤ÈÇ§¼±¡×¡Ö¿´¿È¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡ÚÁ´Ê¸¡Û
ÇÐÍ¥¤ÎÊÆÁÒÎÃ»Ò¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£
¡Ö°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤Î¼«Âð¤ËÁÜººµ¡´Ø¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤ì°Ê¹ß¡¢ÊÛ¸î»Î¤ÎÊý¡¹¤È¤âÁêÃÌ¤ò¤·¡¢ÁÜºº¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¡¢»ä¤«¤é¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Öº£¸å¤âÁÜºº¤Ë¤Ï¶¨ÎÏ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢°ì¶èÀÚ¤ê¤Ä¤¤¤¿¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¿´¿È¤Ë¤ÏÌäÂê¤¬Ìµ¤¤¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢ÊÆÁÒÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö´Ø·¸¼ÔµÚ¤Ó¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡×¤ÈÂê¤·¡¢Ä¾É®¤Î½ðÌ¾Æþ¤ê¤ÇÊ¸½ñ¤ò¸øÉ½¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢»ä¤Î¾õ¶·¤ò³§ÍÍ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ ½µ´©»ïÅù¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ê²±Â¬¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÆÁÒÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍÍ¡¹¤Ê¤´¸«²ò¤¬¤¢¤ë¤È¤ÏÂ¸¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¡¢»ä¤ò¿®¤¸¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç»²¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¤Î¿´¿È¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£°ìÅÙ½é¿´¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç»²¤ê¤¿¤¤¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£¡×¡Öº£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡°Ê²¼¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡¡¡Û
´Ø·¸¼ÔµÚ¤Ó¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ
Æüº¢¤è¤ê¡¢»ä¤Î³èÆ°¤ò¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢»ä¤Î¾õ¶·¤ò³§ÍÍ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ ½µ´©»ïÅù¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ê²±Â¬¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤Î¼«Âð¤ËÁÜººµ¡´Ø¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì°Ê¹ß¡¢ÊÛ¸î»Î¤ÎÊý¡¹¤È¤âÁêÃÌ¤ò¤·¡¢ÁÜºº¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¡¢»ä¤«¤é¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤âÁÜºº¤Ë¤Ï¶¨ÎÏ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢°ì¶èÀÚ¤ê¤Ä¤¤¤¿¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¤´¸«²ò¤¬¤¢¤ë¤È¤ÏÂ¸¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¡¢»ä¤ò¿®¤¸¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç»²¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î¿´¿È¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£°ìÅÙ½é¿´¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç»²¤ê¤¿¤¤¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
