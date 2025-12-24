LUSHの午コレクション登場♡新年限定バスアイテムで幸運チャージ

英国発のナチュラルコスメブランドLUSHから、午年の“躍進”“飛躍”をテーマにした新年限定コレクションが登場します。力強く駆ける馬や初日の出をイメージしたアイテムは、前向きな一年の始まりにぴったり。バスタイムやスキンケアを通して、心も体もリフレッシュしながら新年の幸運を呼び込めるラインアップに注目です♡

午年モチーフの限定バスアイテム

象徴的な存在となるのは、ゴールドに輝く馬を表現した『ギャロップトゥサクセス（バスボム）』1,020円（税込）／個。

お湯に溶かすとゴールド・赤・オレンジのマーブル模様が広がり、マンダリンやレモン、ベルガモットが香ります。

『ホースパワー（マッサージバー）』2,250円（税込）／75gは、カカオバターとシアバター配合で、シナモンとオレンジの温かみある香りが特徴です。

INNISFREE、福袋で年末年始♡最大50%OFF＆限定セット登場

毎日使いたい洗浄＆ケアアイテム

『サンライズ（シャワージェル／洗浄料）』は、100g1,660円（税込）、250g3,320円（税込）、500g5,550円（税込）の3サイズ展開。

ブラッドオレンジジュースやアーモンド油を配合し、明るく爽やかな香りが広がります。

『ブラックT（フレッシュフェイスマスク）』1,990円（税込）／75gは、コメ発酵液と寒天配合。※冷蔵庫で保管ください。

新年の贈り物にぴったりなギフト

『プランスアンドプロスパーギフト』3,100円（税込）／個には、ギャロップトゥサクセス（バスボム）とサンライズ100g（シャワージェル）をセット。環境に配慮したイヌワシペーパーを使用しています。

さらに『アンテイムドフレイムノットラップ』1,300円（税込）／70cm×70cmは、午を描いたJillとのコラボデザイン。※100％再生プラスチックボトル*1

*1：100％再生プラスチックボトル製ノットラップ

再生ペットボトルを洗浄、粉砕、チップ化した後、溶かしてから糸の状態に紡いだ素材で作られたノットラップ。2010年の発売以来、ノットラップの素材として約600万本のペットボトルがリサイクルされ、その数は増え続けています。

幸運を呼び込む新年ケア習慣

LUSHの午年限定コレクションは、2025年12月26日（金）より全国79店舗と公式オンラインストアで発売、公式アプリでは12月25日（木）から先行販売されます。

全6種（バスボム1種、マッサージバー1種、洗浄料1種、フェイスマスク1種、ギフト1種、ノットラップ1種）と充実の内容で、自分へのご褒美にも新年のギフトにもおすすめ。

前向きな香りと輝きに包まれて、軽やかな一年をスタートしてみて♪