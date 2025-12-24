ＮＹ各市場　０時台　ダウ平均は小幅安　ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式26日（NY時間10:22）（日本時間00:22）
ダウ平均　　　48710.92（-20.24　-0.04%）
ナスダック　　　23605.89（-7.42　-0.03%）
CME日経平均先物　50580（大証終比：-140　-0.28%）

欧州株式26日GMT15:22
英FT100　 9870.68（-18.54　-0.19%）
独DAX　 24340.06（+56.09　+0.23%）
仏CAC40　 8103.58（-0.27　0.00%）

米国債利回り
2年債　 　3.477（-0.025）
10年債　 　4.118（-0.016）
30年債　 　4.793（-0.001）
期待インフレ率　 　2.235（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.862（0.000）
英　国　　4.507（0.000）
カナダ　　3.399（0.000）
豪　州　　4.740（0.000）
日　本　　2.033（-0.009）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.72（-0.63　-1.08%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4559.20（+56.40　+1.25%）

ビットコイン（ドル）
86826.94（-1017.77　-1.16%）
（円建・参考値）
1357万7129円（-159149　-1.16%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ