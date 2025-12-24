ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は小幅安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式26日（NY時間10:22）（日本時間00:22）
ダウ平均 48710.92（-20.24 -0.04%）
ナスダック 23605.89（-7.42 -0.03%）
CME日経平均先物 50580（大証終比：-140 -0.28%）
欧州株式26日GMT15:22
英FT100 9870.68（-18.54 -0.19%）
独DAX 24340.06（+56.09 +0.23%）
仏CAC40 8103.58（-0.27 0.00%）
米国債利回り
2年債 3.477（-0.025）
10年債 4.118（-0.016）
30年債 4.793（-0.001）
期待インフレ率 2.235（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.862（0.000）
英 国 4.507（0.000）
カナダ 3.399（0.000）
豪 州 4.740（0.000）
日 本 2.033（-0.009）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.72（-0.63 -1.08%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4559.20（+56.40 +1.25%）
ビットコイン（ドル）
86826.94（-1017.77 -1.16%）
（円建・参考値）
1357万7129円（-159149 -1.16%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
