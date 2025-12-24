静岡県三島市の工場で、複数人が刃物で切りつけられるなどして15人がケガをする事件が起きました。38歳の男が現行犯逮捕され、犯行時にガスマスクを着け、漂白剤もまいていたということです。この事件が起きた、三島市の工場前から伝えてもらいます。

後ろにみえます白い建物も工場の一部で、正面口は、少し先にあるのですが、非常に敷地の広い工場となっています。

26日午後8時すぎに、こちらにきたのですが、午後9時ごろまでは、警察車両が多く出入りしている様子がありました。

日付が変わった現在も、入り口には規制線がはられていて、ライトをもった人が、出入りする車の誘導などをしていますが、捜査関係者の出入りは減っています。

工場の敷地内をみてみますと、まだ、明かりがついている場所もありますが、事件が敷地内のどこで起きたのかは、わかっていません。

――容疑者の男は逮捕されたということですが、工場や職員のみなさんへの影響はどうなっていますか。

工場の職員の方によりますと、普段は24時間稼働しているということなんですが、夜勤がなくなり、いま工場は動いていないということです。

私がきてからも、工場の関係者の方々が、帰って行く様子がみられました。

また職員の方によると、事件について会社から、詳しい話はなかったということでした。