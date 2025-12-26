CSホームドラマチャンネルにて、特別企画「年末年始イッキに見せます！7DAYS」が12月29日から2026年1月4日にかけて展開される。

本企画では、ドラマやバラエティの人気作を一挙放送。ラインナップには、ソン・ジュンギが主演を務め、韓国で高視聴率を記録したファンタジードラマ『財閥家の末息子～Reborn Rich～』が登場。財閥家の奴隷として人生を終えたはずの主人公が、創業者である会長の孫として二度目の人生を歩む復讐劇が全16話一挙に放送される。

日本ドラマからは、三谷幸喜が脚本を手がけ、織田裕二と石黒賢が共演した医療ドラマ『振り返れば奴がいる』や、中村吉右衛門主演の時代劇『鬼平犯科帳』の第2・第3シリーズおよびスペシャルドラマ14作品、石原裕次郎、渡哲也ら“大門軍団”が活躍する『西部警察』などが並ぶ。

そのほか、リー・フェイ主演の華流ドラマ『星月楼のキケンな恋人たち』『紅梅詩～王宮に駆ける真実の愛～』や、『ローカル路線バス乗り継ぎ人情ふれあい旅』などのバラエティ番組も放送される。

なお、放送にあわせてプレゼントが当たるキャンペーンも実施される。

放送ラインナップ『財閥家の末息子～Reborn Rich～』1月2日（金）10:00～一挙放送出演：ソン・ジュンギ、イ・ソンミン、シン・ヒョンビン ほか

『振り返れば奴がいる』1月1日（木）9:00～一挙放送出演：織田裕二、石黒賢 ほか脚本：三谷幸喜

『鬼平犯科帳』シリーズ第2シリーズ：12月29日（月）5:00～第3シリーズ：12月30日（火）5:00～スペシャル（計14作品）：1月3日（土）8:00～／1月4日（日）4:00～出演：中村吉右衛門 ほか

『西部警察』12月29日（月）～1月1日（木）放送出演：石原裕次郎、渡哲也、寺尾聰 ほか

『星月楼のキケンな恋人たち』1月3日（土）24:00～出演：リー・フェイ、スン･シュエニン ほか

『紅梅詩～王宮に駆ける真実の愛～』1月4日（日）23:45～出演：ジュ・リーラン、リー・フェイ ほか

