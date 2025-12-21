「バケモンで草 なにこれ」「頭抱えた」帰ってきた伊東純也がキレキレ！復帰即スーパーゴール！「左サイドから１人で決めてる」
12月26日に開催されたベルギーリーグ第20節で、伊東純也を擁する７位のヘンクが、２位のクラブ・ブルージュとホームで対戦。打ち合いの末に３−５で敗れたものの、帰ってきた背番号10が強烈なインパクトを放った。
フランス２部に降格したスタッド・ドゥ・ランスを退団し、今夏に３年ぶりにヘンクに復帰した日本代表MFは、10月のブラジル戦で負傷。それ以降、戦列を離れていたなか、２−３で迎えた72分から出場。２か月ぶりにピッチに立つと、わずか４分後だった。
敵陣中央の左サイドでパスを受けた伊東は、相手をかわしながら中央に割って入り、ペナルティエリア深くに侵入。最後はニアをぶち抜くシュートを炸裂させ、一時同点に追いつくスーパーゴールを奪ってみせた。
まさにキレキレだ。『DAZN』の公式Xが投稿したゴール映像に大興奮のコメントが続々と寄せられている。
「純也おかえりーーー！」
「復帰弾まで決めてくるとかイナズマ純也エグすぎる！」
「復帰試合でえぐいゴラッソ！これぞイナズマ」
「復帰して即すごいの決めてる！」
「何がすごいって復帰初戦でこのドリブルよ...」
「左サイドから１人で決めてる」
「頼もしすぎる」
「戻りたてなのにキレすごい！」
「バケモンで草 なにこれ」
「頭抱えた」
「さぁ雷神が帰ってきたぞ！！！」
10番を背負う32歳の存在感は抜群だ。来夏に迫る北中米ワールドカップを前に、森保ジャパンにとっても非常に頼もしい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】圧巻！まさにキレキレ！帰ってきた伊東純也のスーパーゴール
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】圧巻！まさにキレキレ！帰ってきた伊東純也のスーパーゴール