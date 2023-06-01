¤Þ¤Ö¤·¤¤µ¨Àá¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦¡ª¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡ØÉé¤±¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡ª¡Ù È¬Æà¸«°ÉºÚ ¥¹¥¯ー¥ë¿åÃåVer.¡×¡Ú¤¢¤ß¤¢¤ßÅ¸¼¨»£¤ê²¼¤í¤·¡Û¥¹¥¯ー¥ë¿åÃå»Ñ¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½
¡¡¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤è¤ê¡¢2026Ç¯11·î¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡ØÉé¤±¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡ª¡Ù È¬Æà¸«°ÉºÚ ¥¹¥¯ー¥ë¿åÃåVer.¡×¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÉé¤±¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¤Ò¤È¤ê¡ÖÈ¬Æà¸«°ÉºÚ¡×¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢È¬Æà¸«°ÉºÚ¤¬¥¹¥¯ー¥ë¿åÃå¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿»Ñ¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ûー¥¹¤ò¼ê¤Ë»ý¤Á¡¢¥×ー¥ë¤ÇÀ¶ÁÝ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¥·ー¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤À¤¬¿´¤¬¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÁÇºà¤ÏPVC¤ÈABS¤Ç¡¢ÂæºÂÉôÊ¬¤ò´Þ¤àÁ´¹â¤ÏÌó245mm¤À
¡¡¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤¬³Ý¤«¤Ã¤¿ÀÄ¤¯¤ÆÂç¤¤ÊÆ·¤È¡¢Âç¤¤¯³«¤±¤¿¸ý¡¢Çò¤¤ÁÇÈ©¤Ë¾¯¤·¤À¤±ËË¤òÀÖ¤é¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤É¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»Ñ¤ò¤·¤¿¤³¤Á¤é¤ÎÈ¬Æà¸«°ÉºÚ¡£¤Þ¤Ð¤æ¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î»Ñ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ä¤ä¤â¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤ÎÀÄ¤¤È±¤âÆÃÄ§Åª¤À¡£¤³¤Á¤é¤Ï¼ã´³Íð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤¬¡¢ÀäÌ¯¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÈ±¤Î¿§¤ÈÆ·¡¢¤½¤·¤Æ¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¿åÃå¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÀÄ¤¤¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£
¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¾Ð´é¤¬¤«¤ï¤¤¤¤
ÌÜ¤Î¼þ¤ê¤Ê¤É´é¤ÏÃúÇ«¤Ëºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë
È±¤Î¥Ü¥µ¥Ü¥µ´¶¤âÀäÌ¯¤À
¡¡È¬Æà¸«°ÉºÚ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¯ー¥ë¿åÃå¤Ï¡¢ÂÎ¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢Âç¤¤Ê¥Ð¥¹¥È¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¤ª¤Ø¤½¤Î¤¯¤Ü¤ß¤¬¤ï¤«¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬¤è¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¿åÃå¤Î¾å¤Ë¤Ï¿å¤ÇÇ¨¤ì¤¿¥·¥ã¥Ä¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥Ü¥ó¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¿å¤ÇÇ¨¤ì¤¿¥·¥ã¥Ä¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ºÙ¤«¤¤É½¸½¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤
¥Ûー¥¹¤«¤é¿å¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡¿åÃå¤Î²¼¤«¤é¤ÏÇò¤¤µÓ¤¬¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤ÏÊÒÂ¤ò¾å¤²¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ýー¥º¤À¡£ÂæºÂÉôÊ¬¤Ï¿å¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Â¸µ¤Ë¤Ï¥Ûー¥¹¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤¯¤¿¤á¤ÎÆ»¶ñ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·Ý¤¬ºÙ¤«¤¤¡£
¤ª¤Ø¤½¤Î¤¯¤Ü¤ß¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ë
ÊÒÂ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¥Ýー¥º¤À
¾®ÊªÎà¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À
¡¡¤³¤Á¤é¤Î¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡ØÉé¤±¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡ª¡Ù È¬Æà¸«°ÉºÚ ¥¹¥¯ー¥ë¿åÃåVer.¡×¤Ï¡¢¸½ºß¤¢¤ß¤¢¤ß½©ÍÕ¸¶¥é¥¸¥ª²ñ´ÛÅ¹¤ÇÅ¸¼¨Ãæ¤ÎºÌ¿§¸«ËÜ¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£²óÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ï¥Ûー¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢º¹¤·ÂØ¤¨¥Ñー¥Ä¤Ç¤Á¤¯¤ï¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£Í½Ìó´ü´Ö¤Ï2026Ç¯3·î2Æü¤Þ¤Ç¤È¾¯¤·Í¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¼ÂÊª¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ªÅ¹¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡Ú¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥êー¡Û
(C)±«¿¹¤¿¤¤Ó¡¿¾®³Ø´Û¡¿¥Þ¥±¥¤¥ó±þ±ç°Ñ°÷²ñ