「俺も熱上がっちゃったぁ」妻と子が発熱すると夫が体調不良をアピールするのは当たり前？ 夫が熱を測ると…

2025年12月26日 23時10分 ウーマンエキサイト

妻の友梨は夫の厄介な性格に困っていました。保育園でインフルエンザが流行っていると知れば、「うちの職場だって流行っている」となぜか対抗意識を燃やしてくるのです。皆さんもなんでこんな人と結婚しちゃったのかな…と、後悔する瞬間はありませんか？＞＞【まんが】俺の方が大変アピール夫

外部サイト
【まんが】俺の方が大変アピール夫
「ドアの向こうに義母がいる」内扉を隔てた義母の音…二世帯住宅の内扉に隠された驚愕の真実！ 読者「ず〜っとドアの前にいるの怖」
「育児も介護もやれ」「専業主婦させてやってる」そんな義父とはもうサヨナラ【理想にこだわる義父 Vol.7】