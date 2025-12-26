「俺も熱上がっちゃったぁ」妻と子が発熱すると夫が体調不良をアピールするのは当たり前？ 夫が熱を測ると…

「俺も熱上がっちゃったぁ」妻と子が発熱すると夫が体調不良をアピールするのは当たり前？ 夫が熱を測ると…