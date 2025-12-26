妻の友梨は夫の厄介な性格に困っていました。

保育園でインフルエンザが流行っていると知れば、
「うちの職場だって流行っている」となぜか対抗意識を燃やしてくるのです。

皆さんもなんでこんな人と結婚しちゃったのかな…と、後悔する瞬間はありませんか？

＞＞【まんが】俺の方が大変アピール夫