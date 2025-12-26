プロ・リーグ 25/26の第20節 ゲンクとクラブ・ブリュージュの試合が、12月26日21:30にセゲカ・アレナにて行われた。

ゲンクはオ・ヒョンギュ（FW）、イラ・ソル（MF）、ダーン・ヘイマンス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクラブ・ブリュージュはロメオ・フェルマント（FW）、クリストス・ツォリス（FW）、ハンス・ファナケン（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ゲンクに所属する伊東 純也（MF）はベンチからのスタートとなった。

13分に試合が動く。クラブ・ブリュージュのクリストス・ツォリス（FW）のアシストからウーゴ・ベトレセン（MF）がゴールを決めてクラブ・ブリュージュが先制。

さらに22分クラブ・ブリュージュが追加点。クリストス・ツォリス（FW）のアシストからロメオ・フェルマント（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

しかし、24分、ゲンクのオ・ヒョンギュ（FW）のアシストからイラ・ソル（MF）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

だが、43分クラブ・ブリュージュが追加点。ウーゴ・ベトレセン（MF）のアシストからハンス・ファナケン（MF）がゴールで1-3。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。1-3とクラブ・ブリュージュがリードしてハーフタイムを迎えた。

ゲンクは後半の頭から選手交代。オ・ヒョンギュ（FW）からロビン・ミリソラ（MF）に交代した。

51分、ゲンクのパトリック・フロショフスキー（MF）のアシストからダーン・ヘイマンス（MF）がヘディングシュートを決めて2-3と1点差に迫る。

65分、クラブ・ブリュージュが選手交代を行う。カイリアニ・サブ（DF）からウーゴ・シケ（DF）に交代した。

72分、ゲンクは同時に2人を交代。イラ・ソル（MF）、ヤイマール・メディナ（MF）に代わり伊東 純也（MF）、アドリアン・パラシオス（DF）がピッチに入る。

74分、クラブ・ブリュージュが選手交代を行う。ロメオ・フェルマント（FW）からニコロ・トレソルディ（FW）に交代した。

76分ゲンクが同点に追いつく。アドリアン・パラシオス（DF）のアシストから伊東 純也（MF）がゴールを決めて3-3。試合は振り出しに。

80分、さらにスコアが動く。クラブ・ブリュージュが逆転。クリストス・ツォリス（FW）のアシストからアレクサンダル・スタンコビッチ（DF）がゴールを決めて3-4と逆転する。

81分、ゲンクは同時に2人を交代。パトリック・フロショフスキー（MF）、ザカリア・エルウアディ（DF）に代わりヤルネ・ストウカース（MF）、ケン・ヌクバ（MF）がピッチに入る。

90分、クラブ・ブリュージュは同時に2人を交代。カルロス・ボルジェス（FW）、ウーゴ・ベトレセン（MF）に代わりシセ・サンドラ（MF）、ビョーン・メイヤー（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+3分クラブ・ブリュージュに貴重な追加点が入る。ニコロ・トレソルディ（FW）のアシストからシセ・サンドラ（MF）がゴールを決めて3-5。2点差に広げる。

そのまま試合終了。クラブ・ブリュージュが3-5で勝利した。

なお、ゲンクに所属する伊東 純也（MF）は72分から交代で出場した。76分にゴールを決めた。

2025-12-26 23:40:29 更新