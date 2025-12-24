　27日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比200円安の5万520円と急落。日経平均株価の現物終値5万750.39円に対しては230.39円安。出来高は1895枚となっている。

　TOPIX先物期近は3416ポイントと前日比7.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は7.06ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50520　　　　　-200　　　　1895
日経225mini 　　　　　　 50520　　　　　-205　　　 48160
TOPIX先物 　　　　　　　　3416　　　　　-7.5　　　　1945
JPX日経400先物　　　　　 30790　　　　　 -90　　　　 339
グロース指数先物　　　　　 670　　　　　　-7　　　　 362
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース