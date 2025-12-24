日経225先物：27日0時＝200円安、5万520円
27日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比200円安の5万520円と急落。日経平均株価の現物終値5万750.39円に対しては230.39円安。出来高は1895枚となっている。
TOPIX先物期近は3416ポイントと前日比7.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は7.06ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50520 -200 1895
日経225mini 50520 -205 48160
TOPIX先物 3416 -7.5 1945
JPX日経400先物 30790 -90 339
グロース指数先物 670 -7 362
東証REIT指数先物 売買不成立
