¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç·£Ñ£Ã¥·¥ê¡¼¥º¡ÛËÙÇ·ÆâµªÂå»Ò ¥Á¥ë¥È£³ÅÙ¤â»ëÌî¡ÖÃçÆ»ÂçÊå·¯¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Î£Ç·¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡×¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡ËÙÇ·ÆâµªÂå»Ò¡Ê£´£¶¡á²¬»³¡Ë¤Ï½éÆü£²£Ò¤Î¥¤¥óÀï¡¢£³¥³¡¼¥¹¤«¤é¾¾Èø²Æ³¤¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢²¿¤È¤«¿¶¤êÀÚ¤Ã¤ÆÀè¥Þ¥¤¡££±Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¡££¸£Ò¤Ï£´¹æÄú¤Ç£µÃå¡£¸åÈ¾¤ÎÇÔ°ø¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡ÖÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÈÖ¤Ï£³²ó¡¢Êü¤Ã¤Æ¥³¥ó¥Þ£±£µ¤À¤Ã¤¿¡£Êü¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é£Æ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡½®Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ°È¾¤Ï¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¹Ô¤Â¡¢²ó¤êÂ¤ÈÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤Ï²ó¤ê²á¤®¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄ´À°¼¡Âè¤Ç¤Ï½½Ê¬¤ËÀï¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤À¡£
¡¡ÅöÃÏ¤Ï¥Á¥ë¥È£³ÅÙ¤¬»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»öÁ°¤ËÃçÆ»ÂçÊå·¯¤«¤é¡¢¥Ú¥é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¡££±»þ´Ö¤Û¤ÉÏÃ¤·¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤È»Å¾å¤²¤é¤ì¤ë¤«¤Ç¤¹¤Í¡×¡£ºÇ¶á¤Ï¥Á¥ë¥È£³ÅÙ¤Î¶¯¿¤Ó»ÅÍÍ¤òÉõ°õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï²ò¶Ø¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²ÆüÌÜ¤Ï£µ£Ò°ìÁö¤Ç£²¹æÄú¤Î¤¿¤á¥¹¥í¡¼¸þ¤¤ÎÄ´À°¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Éõ°õ¤ò²ò¤¯¤Ù¤¥Á¥ã¥ó¥¹ÅþÍè¤ËÈ÷¤¨¤Æà¼ã¤»Õ¾¢á¤È¤È¤â¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£