テレビ埼玉（テレ玉）は27日、サッカーJ1浦和レッズの応援番組「REDS TV GGR」（金曜午後11時）の新MCに、元日本代表DF森脇良太氏（39）が就任すると発表した。

浦和で13年から7年プレーしたOBで、番組を愛して繰り返し出演もしてきた。前身の番組「Go！Go！レッズ」98年4月3日放送回から28年、番組MCを務め、同局で26日に放送した年末特別番組「REDS TV GGR プレミアム2025」をもって卒業した、元浦和FWのタレント水内猛（53）の後任で、26年1月9日放送回からMCを務める。

森脇氏は現在、24年に引退した際に所属したJ2（来季からJ3）愛媛FCのポジティブエナジャイザーと並行し、神奈川県社会人リーグ1部の品川CC横浜でトップチームのコーチを務め、サッカー解説者としても活躍。テレ玉を通じて「やったー！ ポジティブー！ ハッピー！ という思いしかなかったです。やりたかったお仕事だったので、本当に嬉しかったのと同時に、本当に自分でいいのかな？ とも思いました」と、番組MCのオファーを受けた思いを、笑いながらも熱く語った。

森脇氏は、浦和を退団し、京都に移籍した19年12月27日にテレ玉で放送された「REDS TV GGR 年末スペシャル」でも1時間、熱く語り番組への愛を訴えて、クラブと埼玉を後にしていた。以下、同局を通じてコメントを発表した。

−GGRのイメージや取材された思い出

いい思い出しかありません。GGRの取材を受けることが楽しみでしょうがなかったです。特に印象に残っているシーンは、インタビューを受けたあと、オンエアを見たときに早送りされたことが思い出として残っています。笑

−浦和の好きなところ

サポーターが熱いところです。フットボールを愛していて、浦和レッズを愛している。そこに本気でみんなが向き合っているところが好きです。選手のときも浦和レッズのサポーターの皆さんの応援は本当に心強く、力がみなぎってきていました。

−注目している選手は？

根本健太選手。後ろから攻撃を組み立てる司令塔になれるDF。彼の左足から繰り広げられるキックからは目が離せないです。

−埼玉の好きなところ

週末はスタジアムで熱い試合が繰り広げられている一方、普段は、地元のご飯屋さんなどで、地域の方々とも温かい関係を築けられるところ。熱さだけでなく温かいところがあるのがすごい好きです。

−埼玉のおすすめのお店は？

・鰻むさし乃 ここ以上の鰻を食べたことがありません。

・王龍 サポーターも集い、みんなでコミュニケーションが取れるアットホームな感じがいい。

−番組でやってみたいことは？

・選手と対決企画(バー当てなど)

・選手とサッカー以外での対決でプライベートを引き出す

・ご飯を食べながらオフトーク

・オフに選手と海外のサッカーを見に行く旅企画

・GGRで考えたゴールパフォーマンスを選手へプレゼン

・過去の試合を選手とともに何を考えていたかの解説企画

・トリックプレーを番組で考えてプレゼン

・選手が行っているトレーニングを実際にやってみる

森脇氏は「番組を通して、浦和レッズの選手たち、視聴者の皆さんに元気とエネルギーとポジティブを届けられるように全力で頑張ります。森脇のありったけのレッズ愛を届けます。ぜひ1月からも見てください！」と視聴者にメッセージを送った。また、森脇氏の新MC就任に伴い、02年の番組開始時から象徴となっていたロゴも一新する。

◆森脇良太（もりわき・りょうた）1986年（昭61）4月6日、広島県福山市生まれ。サンフレッチェびんごJrユース、広島ユースを経て04年にトップチームに2種登録。06、07年は愛媛FCに期限付き移籍し、08年に復帰。13年に浦和に移籍し、19年には京都サンガ、23年には愛媛FCに移籍。11年6月1日のペルー戦で日本代表デビューし、13年まで選出。大手芸能事務所のホリプロに所属。

◆「REDS TV GGR」1993年（平5）4月にテレ玉でスタートした「Go！Go！レッズ」が、02年7月にリニューアル。22年7月に放送1000回を迎えた。トップチームばかりでなく、サテライトやユース、浦和レッズレディースなど、ファン・サポーターが気になる情報や選手インタビューなど、独自取材でクラブの魅力を紹介する。