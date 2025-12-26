25-26シーズンは早くも第17節までが終了し、後半戦への折り返しが近づいている。



現時点での首位はアーセナル、2位はマンチェスター・シティで、3位にアストン・ヴィラだ。



勝ち点はアーセナルが39、37のシティ、36のヴィラと上は詰まっている。ただ、3位のヴィラと4位チェルシーのポイント差は「7」。上位間での広がりが生まれつつある。



『THE Sun』では折り返しが近づくこのタイミングで、スーパーコンピューターを使用し今季のプレミアリーグの結果予想を行った。





優勝と予想されたのはアーセナル、2位がシティで3位がヴィラ、4位チェルシー、5位リヴァプールと現時点での順位はそのままで、6位にマンチェスター・ユナイテッド。現時点で6位のサンダーランドは11位まで順位を下げると、予想されている。一方で下位に目を向けると、20位はウルブズ、19位はバーンリー、18位はウェストハムと、現時点で変わらない3組となった。17試合を終えて14位のトッテナムは、一つ順位を下げ15位フィニッシュ予想。17位だった昨季同様、今季も苦しんでおり、この予想を覆せるか。予想通りアーセナルが優勝すれば、03-04シーズン以来。シティ優勝なら23-24シーズンぶりとなる。後半戦に向けて重要なのはやはり、冬の移籍市場での補強だろう。シティはさっそくボーンマスのアントワーヌ・セメンヨ獲得に近づいていると報道があった。