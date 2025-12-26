後半戦が近づく25-26シーズンのプレミアリーグ 現時点でのスーパーコンピューターの優勝予想はアーセナル。トッテナムは15位予想
25-26シーズンは早くも第17節までが終了し、後半戦への折り返しが近づいている。
現時点での首位はアーセナル、2位はマンチェスター・シティで、3位にアストン・ヴィラだ。
勝ち点はアーセナルが39、37のシティ、36のヴィラと上は詰まっている。ただ、3位のヴィラと4位チェルシーのポイント差は「7」。上位間での広がりが生まれつつある。
『THE Sun』では折り返しが近づくこのタイミングで、スーパーコンピューターを使用し今季のプレミアリーグの結果予想を行った。
一方で下位に目を向けると、20位はウルブズ、19位はバーンリー、18位はウェストハムと、現時点で変わらない3組となった。
17試合を終えて14位のトッテナムは、一つ順位を下げ15位フィニッシュ予想。17位だった昨季同様、今季も苦しんでおり、この予想を覆せるか。
予想通りアーセナルが優勝すれば、03-04シーズン以来。シティ優勝なら23-24シーズンぶりとなる。
後半戦に向けて重要なのはやはり、冬の移籍市場での補強だろう。シティはさっそくボーンマスのアントワーヌ・セメンヨ獲得に近づいていると報道があった。