¡ÖÃ¯¤À¤Ã¤Æ¤³¤ó¤ÊÉô²°¤¬Íß¤·¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U¤Î¿·¤¿¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤ò¥Õ¥¡¡¼¥Ç¥£¥Ê¥ó¥É»á¤¬Àä»¿
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÏÌó5000Ëü¥Ý¥ó¥É¤òÅê»ñ¤·¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¥¥ã¥ê¥ó¥È¥ó¤òÂç²þÁõ¤ò¹Ô¤¤º£²Æ¤«¤é»ÏÆ°¤µ¤»¤¿¡£2021Ç¯¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤«¤é2009Ç¯¤«¤é²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¹óÉ¾¤ò¼õ¤±¤¿»ÜÀß¤ÏºÇÀèÃ¼¤ÎÄã²¹¼¼¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡ÖÀ¤³¦¿å½à¤Î»ÜÀß²½¡×¤ò·Ç¤²¤é¤ì¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U¤Î¡Øyoutube¡Ù¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Õ¥£¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º»á¤Ï»ÜÀß¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¡Ö´°àú¤À¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¥ê¥ª¡¦¥Õ¥¡¡¼¥Ç¥£¥Ê¥ó¥É»á¤âÆ±°Õ¤·¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥ê¥ó¥È¥ó¤òÀä»¿¡£ÆÃ¤ËÁª¼ê¤ÎÌÜÀþ¤ÇÎý½¬¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤Ø¤È¸þ¤«¤¦Á°¤Ë¹¹°á¼¼¡¢¥¸¥à¡¢¥×¡¼¥ë¡¢°åÌ³¼¼¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥¨¥ê¥¢¤òÄÌ¤ë¥Õ¥í¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï·Ê´Ñ°Ê¾å¤Ë¥Õ¥í¡¼¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë´¶¤¸¤¿¤Í¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¹Ô¤¯¿©Æ²¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¹Ô¤¯¾ì½ê¤Ç¤µ¤¨¤½¤¦¤À¡£¥æ¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤¬»î¹ç¤·¤Æ¤ë»þ¤Ï¿©Æ²¤«¤é»î¹ç¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡×
¥Õ¥¡¡¼¥Ç¥£¥Ê¥ó¥É»á¤¬³èÌö¤·¤¿¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó´ÆÆÄ»þÂå¤Î²«¶â´ü¤Ç¤Ï²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤é¿ô¡¹¤ÎÌ¾Áª¼ê¤¬ÇÚ½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¥ã¥ê¥ó¥È¥ó¤«¤é¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£