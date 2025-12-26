東京都の小池知事は来年、知事就任から10年を迎えます。小池知事は都内の電力需要に対応するため、次世代エネルギーの確保に力を入れていく考えを強調しました。

東京都・小池百合子知事

「あっという間の10年になるんですね。でもやっぱり、コロナの1200日は辛かったですね。都民の皆さんにも色々なお願いばかりしましたけれど。2020大会は、その結果として残念なことに無観客だった」

来年8月、知事就任から10年を迎える東京都の小池知事は日本テレビのインタビューで、コロナの感染拡大や東京五輪などを振り返りました。

これまで、水素エネルギーや、薄くて曲がる次世代型太陽光電池の普及拡大を進めてきましたが、日本の最も脆弱（ぜいじゃく）な部分はエネルギーであることから、次世代エネルギーの確保が重要だとして、今後も力を入れて進めていく考えを強調しました。

東京都・小池百合子知事

「最もエネルギー消費・CO2排出が多いのが東京でありますので、エネルギーの確保などについても、東京ができることを一所懸命やってきたという、その積み重ね」

一方、都では、来年から、子どもが生まれた家庭に13万円相当のギフトカードを支給するなど子育て世帯への支援が充実する一方で、子どもがいない現役世代への支援が少ないことについて小池知事は「多様なライフスタイルを尊重していきたい」と述べました。

東京都・小池百合子知事「物価高騰の波は誰にでも襲ってくるわけで、これからもどういう人にとってもプラスになるような自己実現ができるようなことを重ねていきたい」