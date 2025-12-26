ニューエラ×午コレクション2026♡干支モチーフが映える限定59FIFTY®

スポーツとライフスタイルを横断するグローバルブランド、ニューエラから、2026年の干支“午（うま）”にちなんだ特別なコレクションが登場します。新年のスタートにふさわしい縁起の良さと、ニューエラならではの洗練されたデザイン性を融合。干支モチーフを大人カジュアルに楽しめる、女性にも注目のラインアップです。新しい一年のお守りのように取り入れてみては♡

干支“午”着想の59FIFTY®

“午”からインスピレーションを得た59FIFTY®は、光沢感のある毛並みを思わせるハラコ調素材をバイザーに採用。存在感のある太いチェーンステッチで、チームロゴやワードマークを立体的に表現しています。

特にシカゴ・ブルズの牛モチーフは迫力ある仕上がりで、干支デザインながらもスタイリッシュに楽しめるのが魅力です。

ツーハッチの新色「ダスティブルー」《エアランジュ》ミニョンレースブラ登場♡

MLB・NBA含む全6デザイン

ラインアップは、MLBからニューヨーク・ヤンキース、ロサンゼルス・ドジャース、サンディエゴ・パドレスの3チーム、NBAからシカゴ・ブルズ、ロサンゼルス・レイカーズの2チーム、さらにニューエラブランデッドを加えた全6デザイン。

カラーはブラック、グレー、ブラウンの3色展開で、コーディネートに合わせて選べます。価格はすべて59FIFTY®各6,600円（税込）です。

※店舗によって展開のないアイテムもございます。

新年に選びたい縁起アイテム

ニューエラの午コレクションは、2026年1月1日（木・祝）午前0時より公式オンラインストアにて、全国のニューエラストア各店では年始の営業開始日より発売されます。

新年の運気を味方に、お気に入りのデザインを迎えてみて♪