中国のイノベーションが2025年の世界的なホットワードに―中国外交部

モルガン・スタンレーがこのほど発表した『ロボット年鑑』は、中国は人型ロボットの製造分野において優位性が際立っており、過去5年間の関連特許件数は世界一で、グローバルサプライチェーンに巨大なコスト優位性をもたらしていると指摘しています。中国外交部の林剣報道官は12月26日の定例記者会見で、これに関する記者からの質問に答えました。

林報道官は、「『中国のイノベーション』は2025年の世界的なホットワードとなり、中国のイノベーション指数は世界ランキングで初のトップ10入りし、世界トップ100イノベーションクラスター数では3年連続で各国のトップとなっている。人工知能の大規模モデルの登場から、人工知能とロボットの高度な融合まで、中国の科学技術革新の成果は世界を驚かせている」と述べました。

林報道官はまた、「イノベーション主導の発展を堅持し、新たな原動力の育成と拡大を急ぐことは中央経済工作会議が掲げた重点任務の一つだ。今後、中国は引き続き科学技術革新のペースを速め、科学技術革新分野での協力を強化し、世界により多くの公共財を提供し、世界の科学技術と経済発展にいっそう大きな貢献をしていく」と語りました。（提供/CRI）