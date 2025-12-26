東京五輪レスリング男子フリースタイル６５キロ級金メダリストで現在は日本協会のナショナルコーチを務める乙黒拓斗氏が２６日、自身のインスタグラムを更新。「Ｍｅｒｒｙ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ！ 沢山話して、大笑いして楽しい時間を過ごせました」と記し、バドミントン女子元日本代表の陣内貴美子さん、元プロテニスプレーヤーの伊達公子さんとの３ショットや、陣内さんの夫で元プロ野球投手の金石昭人氏も加えた写真を投稿した。

これに「今年のクリスマス、忘れないな」とコメントした陣内さんは、自身のインスタグラムにも「２０２５のクリスマスは、不思議な組み合わせの３人が集合しました」と投稿。「＠０１０９６ｔａｋｕに『２人はパワースポットみたいです 楽しかったです』⁣と言われ 全く根拠はないですが『最強のパワースポットと２０２５年を締め括ったから２０２６年は幸せなことばっかりに出会う年になること間違いない』と自信満々に答えてしまいました」と会食の様子を明かした。

⁣伊達さんも自身のインスタグラムに「私の２ｎｄキャリアでの後半、膝の手術後のリハビリでＪＩＳＳ（国立スポーツ科学センター）のリハビリ室で会っていたと！１０年前くらいってことは乙黒くんはまだ高校生」と出会いを回想。「クリスマスの夜に３人で大笑いしながら 楽しい夜を過ごしたのでした」と振り返った。