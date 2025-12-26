SHEGLAM、年末年始セール♡人気アイテムが最大20％OFF
SHEGLAM（シーグラム）が2025年12月21日～2026年1月11日の期間限定で年末年始セールを開催♪人気アイテムが購入金額に応じて10％～20％OFFになるチャンスです。ホリデーギフトや自分へのご褒美に、Glossやハイライト、マスカラなど、SHEGLAMのトレンドアイテムをお得に揃えて、新年を華やかメイクでスタートしましょう♡
今年注目のリップ＆グロス
Glass Lock Air Gloss
Bounce Putty Pocket Lip Pot
SHEGLAMの「Glass Lock Air Gloss」（\977税込／14色）は、ぷるんとしたツヤ感が魅力♡
「Bounce Putty Pocket Lip Pot」（\977税込／12色※Cocoa Crush除く）もポケットサイズで持ち運びに便利。
ホリデーシーズンのセルフギフトや友人へのプレゼントにもぴったりです。公式サイトでチェックして、お得に手に入れて♪
冬の毎日を彩るiromikke新作コスメ♪描く×とろける新感覚
ハイライト＆ブロンザーで立体感メイク
Buttery Bling Highlight Stick
Buttery Buff Contour & Bronzer Stick
輝きのある肌を演出する「Buttery Bling Highlight Stick」（\977税込／6色）や、顔立ちを美しく引き締める「Buttery Buff Contour & Bronzer Stick」（\977税込／11色）は新年のメイクに大活躍♡
価格もお手頃なので、複数カラーを揃えてメイクの幅を広げるのもおすすめです。
アイメイクで印象アップ
Lashlighter Up & Out Mascara
「Lashlighter Up & Out Mascara」（\977税込）はまつ毛をしっかりキャッチし、目元の印象を華やかに。
ホリデーシーズンや新年のイベントシーンでも存在感を発揮します♪SHEGLAMの年末年始セールなら、人気アイテムをお得にゲットしてメイクアップを楽しめます。
SHEGLAM年末年始セールで新年のメイクを楽しもう
SHEGLAMの年末年始セールは2025年12月21日～2026年1月11日まで開催中♡5,450円以上で10％OFF、8,550円以上で20％OFFの特別割引も実施。
人気の「Glass Lock Air Gloss」（\977税込）や「Buttery Bling Highlight Stick」（\977税込）など、公式サイト限定のお得なチャンスです♪