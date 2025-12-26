SHEGLAM、年末年始セール♡人気アイテムが最大20％OFF

SHEGLAM（シーグラム）が2025年12月21日～2026年1月11日の期間限定で年末年始セールを開催♪人気アイテムが購入金額に応じて10％～20％OFFになるチャンスです。ホリデーギフトや自分へのご褒美に、Glossやハイライト、マスカラなど、SHEGLAMのトレンドアイテムをお得に揃えて、新年を華やかメイクでスタートしましょう♡

今年注目のリップ＆グロス



Glass Lock Air Gloss

Bounce Putty Pocket Lip Pot

SHEGLAMの「Glass Lock Air Gloss」（\977税込／14色）は、ぷるんとしたツヤ感が魅力♡

「Bounce Putty Pocket Lip Pot」（\977税込／12色※Cocoa Crush除く）もポケットサイズで持ち運びに便利。

ホリデーシーズンのセルフギフトや友人へのプレゼントにもぴったりです。公式サイトでチェックして、お得に手に入れて♪

冬の毎日を彩るiromikke新作コスメ♪描く×とろける新感覚

ハイライト＆ブロンザーで立体感メイク



Buttery Bling Highlight Stick

Buttery Buff Contour & Bronzer Stick

輝きのある肌を演出する「Buttery Bling Highlight Stick」（\977税込／6色）や、顔立ちを美しく引き締める「Buttery Buff Contour & Bronzer Stick」（\977税込／11色）は新年のメイクに大活躍♡

価格もお手頃なので、複数カラーを揃えてメイクの幅を広げるのもおすすめです。

アイメイクで印象アップ



Lashlighter Up & Out Mascara

「Lashlighter Up & Out Mascara」（\977税込）はまつ毛をしっかりキャッチし、目元の印象を華やかに。

ホリデーシーズンや新年のイベントシーンでも存在感を発揮します♪SHEGLAMの年末年始セールなら、人気アイテムをお得にゲットしてメイクアップを楽しめます。

SHEGLAM年末年始セールで新年のメイクを楽しもう



SHEGLAMの年末年始セールは2025年12月21日～2026年1月11日まで開催中♡5,450円以上で10％OFF、8,550円以上で20％OFFの特別割引も実施。

人気の「Glass Lock Air Gloss」（\977税込）や「Buttery Bling Highlight Stick」（\977税込）など、公式サイト限定のお得なチャンスです♪