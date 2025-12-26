ドル円は今日の高値圏から少し下げる、米債利回り低下など重石＝NY為替



日本時間午後１０時４７分現在のドル円は１ドル＝１５６．２４円。きょうの為替市場、ドル円は東京朝に１２月の東京都区部消費者物価指数（ＣＰＩ）が生鮮除く前年比＋２．３％と１１月の＋２．８％から一気に鈍化したことを受けて円売りとなり、１５５円７０銭台から１５６円４９銭を付けた。その後東京午後には１５６円００銭前後まで下げたが、安値から再び反発し、ＮＹ朝に１５６円４９銭と東京朝の高値に並ぶ動きを見せた。



もっともその後高値からドル売りが出た。日本時間２０時ごろに時間外取引が再開された米債券市場で、１０年債利回りが４．１５％前後から４．１１％台へ下げる動きが見られ、ドル売りを誘い、ドル円は１５６円２０銭台を付けた。



ユーロドルは１．１７７０ドル台から１．１７９６と、東京市場の高値１．１７９３ドルを上回る動き。ドルは値幅は限定的ながらほぼ全面安となっている。



ポンドドルは東京午後に１．３４７８から少し上昇してもみ合いとなった後、ＮＹ朝のドル売りに１．３５２７と東京朝の高値１．３５２３を上回る動きとなっている。



ユーロ円は東京市場で１８３円５０銭前後から１８４円４３銭まで上昇。その後１８３円８０銭台まで調整売りも、その後は再び高値を伺う動きとなっている。ドル円はＮＹ朝の水準から少し売りが出たが、対ドルでのユーロ買いが入っており、ユーロ円は高値圏。



ポンド円も同様で東京朝に２１０円３０銭台から２１１円４２銭まで上昇。その後２１０円６０銭台まで売りが出たが、その後の円売りもあってＮＹ朝に２１１円３６銭を付けている。



このあとの日本時間０時のＮＹカットでのオプションは１５５．５０と少し離れている。



MINKABUPRESS 山岡

