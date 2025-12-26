シンガーソングライターのあいみょん（30）が26日、自身のSNSを更新し、テレビ朝日系「ミュージックステーション SUPER LIVE 2025」（後4・30）に出演したことを報告。ベリーショート姿に反響が集まっている。

先月末のメジャーデビュー9周年の記念日にトレードマークだった黒髪ロングからベリショに変身したことを伝え、ファンを驚かせた、あいみょん。この日は「ミュージックステーション」特番で「ビーナスベルト」を披露した後にSNSを更新。X（旧ツイッター）では自撮りショットとともに「Mステ スーパー ライブ 今年もありがとうございましたっ グッズがちらほら見えて嬉しかったなん。ビーナスベルト歌えて感謝です！」と投稿した。

インスタグラムのストーリーズにはMCのタモリの人形と並ぶ“2ショット”を披露した。

番組を見たファンからは「あいみょんベリショかわいいー！」「髪の毛ベリショで可愛いかった！」「タモリさんに髪の毛切ったー!?って聞かれた？」「あいみょんの優しい歌声に泣いた」「ほんとショート似合いすぎてる」などのコメントが届いた。