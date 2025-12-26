「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２７日、リヤド）

サウジアラビアで開催される世界戦興行の前日公式計量が２６日、リヤドで行われた。メインを飾る４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝は規定を約２００グラム下回る５５・１キロでパスし、対戦相手のＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝も５４・９キロでクリアした。

サウジ決戦に向けて全ての準備が整った。尚弥は公開で行われたセレモニー計量で極限まで仕上がった肉体を披露した後、ピカソと真っ正面から対面。好戦的な若きメキシカンとフェースオフで約５５秒間、至近距離でにらみ合い、火花を散らした。メキシコチームの大歓声に対抗するように、日本から訪れたファンが「尚弥！」と熱い声援を送る中、力強く拳を握り、「めちゃめちゃ気合が入っている。必ず勝ちたい」と闘志を燃やした。

前日の記者会見では、珍しく気色ばむシーンもあった。「ナイト・オブ・サムライ」と銘打たれ、日本対メキシコの対抗戦としても注目されるサウジ決戦。一挙に４団体のベルト奪取を目論むピカソは「日本のファイターを尊敬しているが、土曜日はサムライナイトにならず、アステカナイトになるよ」と言い放ち、大胆不敵な挑発に井上は思わず笑いを浮かべ、「このベルトがメキシコに帰ることは１００％ありません」と、きっぱり否定した。

“１００％ない”発言の真意については「あまり調子に乗るなよと（笑）」とニヤリ。好戦的なメキシカンをけん制しつつ、「予想以上にいい選手だなと。やっぱりこの試合に懸けてきているなというのはあるし、気合も感じる。だから、それに飲まれないよう、こっちもそれ以上の気迫でいかないと。ボクシングは一回ペースを持っていかれると巻き返せないパターンもよくあるので、そこには気をつけて、それ以上の気迫で臨みたい」と闘争心をかき立てていた。