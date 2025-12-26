µÈÂ¼ÍÎÊ¸»á¡¡Î©·û²ñÇÉ¤ÎÀôË¼Êæ»á¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡ÖÀô¤µ¤ó¡¢¿³µÄ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡ª¡×
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦ÂåÉ½¤ÇÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸»á¤È»²±¡µÄ°÷¤ÎÀôË¼Êæ»á¤¬£²£¶Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö£î£å£÷£ó¥é¥ó¥Ê¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤¬Ï¢Î©¤Î¹ç°Õ¾ò·ï¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿µÄ°÷Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î©·û¡¦ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ï¡ÖÆó½Å¡¦»°½Å¤ËÍðË½¤¹¤®¤ë¡×¡¢¸øÌÀ¡¦ÀÆÆ£Å´É×ÉÜÂåÉ½¤Ï¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¤ÎÈÝÄê¡×¤ÈÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼»á¤Ï¡¢£²£°£±£²Ç¯¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¤¬¼óÁê¤È¤·¤Æ¡Ö¾ÃÈñÀÇÁýÀÇ¡×¤ò¹ñÌ±¤Ë¶¯¤¤¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÂÐ°Æ¤È¤·¤Æ¡Ö£´£µµÄÀÊ¤ÎµÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¡×¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¾ÃÈñÀÇ¤ÎÁýÀÇ¤À¤±»Ä¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óÊª²Á¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¹ñÌ±¤ÎÉéÃ´¤À¤±»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¡ØµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¡Ù¤ÎÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¤½¤ó¤ÊÀ¯¼£¤ÏÀäÂÐ¥¤¥ä¤À¡£¹ñÌ±¤È¤ÎÌóÂ«¤ò¼é¤ë¤Î¤¬ºÇ½é¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¡¢ÌîÅÄ»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡Ö¡ØÆó½Å¡¦»°½Å¤ËÍðË½¡Ù¤À¤È¸À¤¦¤±¤É¡¢¸µ¡¹¡ÊÌîÅÄ»á¤¬¡Ë¸À¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¤·¤¿Î©·û²ñÇÉ¤ÎÀô»á¤Ï¡ÖÂçºå¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤È±ÊÅÄÄ®¤Î¶õµ¤¤ÏÁêÅö°ã¤¦¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£°Ý¿·¤â´Þ¤á¤Æ¡ØÄê¿ôºï¸º¡Ù¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡×¤È¤·¡¢ÌîÅÞ¤Î°Ñ°÷Ä¹¤ò²òÇ¤¤ò¤¹¤ì¤Ð²ñ´ü±äÄ¹¤¬¤Ç¤¡¢¿³µÄÆþ¤ê¤µ¤»¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·µÈÂ¼»á¤Ï¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¡Ê°Ñ°÷Ä¹²òÇ¤¡ËÍðË½¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¿³µÄ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡£Àô¤µ¤ó¡¢¿³µÄ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡£Àô¤µ¤ó¤â²þ³×ÇÉ¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡Àô»á¤Ï¡Öº£¤Î»þÂå¤Ï¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ºÀÇ¤¢¤¿¤ê¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¥Ô¥ó¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¿Êý¤¬¡Ä¡£ÁªÂò¥ß¥¹¤µ¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤à¤È¡¢µÈÂ¼»á¤Ï¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¤â¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Êª²Á¹âÂÐºö¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¡¢ÍèÇ¯¤ÎÅÅµ¤¥¬¥¹ÂÐºö¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ë¤È¤«ÊäÀµÍ½»»¤ò¤ä¤Ã¤¿¤¦¤¨¤ÇµÄ°÷Äê¿ô¤È¡ØÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡Ù¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢Àô¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡½ª»Ï¾Ð´é¤ÎÀô»á¤Ï¡Ö»ä¤ÏÁ´Éô»¿À®¤Ç¤¹¤è¡£µÈÂ¼ÂåÉ½¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¥Ô¥ó¡Ø¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¡Ù¤ËÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢°Ý¿·¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤À¤Ã¤Æ²ÄÇ½À¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¡¢¹ñÌ±¤ÎÈá´ê¤Ç¤¹¤«¤é¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£