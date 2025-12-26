Snow Man、東京ドーム4Days完走直後に「Mステ」パフォーマンス「体力すごすぎ」「最後までフルパワーで最高」と反響続々【Mステ SUPER LIVE】
【モデルプレス＝2025/12/26】Snow Manが12月26日、テレビ朝日系音楽番組「ミュージックステーション SUPER LIVE 2025」（午後4時30分〜よる11時10分）に出演。パフォーマンスに反響が寄せられている。
【写真】Snow Man、ド派手演出で圧巻パフォーマンス
12月23日から26日まで東京ドームにて「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON」を開催していたSnow Man。今回、Snow Manは東京ドーム公演直後に同番組を生放送している幕張メッセに駆けつけ『D.D.』『カリスマックス』をパフォーマンス。メンバーカラーのスパンコール衣装に身を包み、『カリスマックス』ではパワフルなステージで盛り上げ、ラストにはタモリと“カリスマックスポーズ”を決めていた。
この放送にファンからは「最後までフルパワーで最高」「体力すごすぎ」「元気もらった」「今日も最高でした」と反響が寄せられている。
総勢65組の豪華アーティストが年末の幕張メッセとテレビ朝日に集結し、一夜限りの生ライブを繰り広げる同番組。今年のヒット曲をはじめ、「SUPER LIVE 2024」でしか見られない奇跡のコラボやメドレー、貴重映像満載のミュージックステーションSUPER LIVE名場面VTRなど、注目の企画＆楽曲が満載の6時間超生ライブを届ける。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
