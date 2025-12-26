お願い！ 在庫残ってて、、！【セリア】見かけたら即買い推奨！「キャラキーホルダー」

【セリア】でたびたび話題になるキャラクターアイテム。ファンのみならず、かわいい物好きな大人女性に刺さるデザインが魅力です。今回紹介する「キャラキーホルダー」は、バッグなどに付けて持ち歩くだけで、気分が上がりそう。人気キャラのアイテムは在庫切れになることも多いので、気になる人は早めのチェックがおすすめです。

小さくてもつくりが細かいキーホルダー

【セリア】「フラッペキーホルダー M/X レモン」\110（税込）

カップに描かれたサンリオキャラクターが可愛い、小さなドリンク風キーホルダー。クリームやストローまで再現されていて、プチプラとは思えない仕上がりです。フタを開けると小さなピアスなどを入れられる、小物入れになっています。

バッグの持ち手に付けても可愛い実用派

【セリア】「（ミッキー & フレンズ）ループキーホルダー」\110（税込）

白を基調としたループに、ミッキー & フレンズのイラストがずらり。キャラの存在感がしっかりありつつ、大人が持っても馴染みそうです。白のルーブ部分は手袋ホルダーとして即戦力に。バッグの持ち手に留めればカギの紛失防止にも役立ってくれるかも。

