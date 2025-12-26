ＬＤＨの若手世代「ＮＥＯ ＥＸＩＬＥ（ネオ・エグザイル）」が２６日、千葉・船橋市のららアリーナ東京ベイで昨年９月以来となるスペシャルライブを開催した。

２０２３年にデビューした「ＬＩＬ ＬＥＡＧＵＥ」「ＫＩＤ ＰＨＥＮＯＭＥＮＯＮ」「ＴＨＥ ＪＥＴ ＢＯＹ ＢＡＮＧＥＲＺ」「ＷＯＬＦ ＨＯＷＬ ＨＡＲＭＯＮＹ」の４組のみで行うライブ。総勢２７人で、ＮＥＯ ＥＸＩＬＥとしては初披露となる「ＡＫＡＮＥＧＵＭＯ」など３９曲を届けた。

ファン１万人は最多動員。ライブ前のメンバーは「ヤバい」「うれしい」「信じられない」「花道が長い」と興奮気味だったが、ステージに登場すると一瞬でプロの顔に。若さあふれるパフォーマンスで２時間半を彩った。ＬＩＬ ＬＥＡＧＵＥの岩城星那（せな）は「何も考えずに俺たちについてこい！」と絶叫。他の３グループはアンコールで来年のツアー開催を発表した。

来年はＬＤＨにとって６年に一度の祭典「ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ」。６人組のＬＩＬ ＬＥＡＧＵＥを率いる岩城は「胸を張れる個性が活動を通して出てきた。ＬＤＨの名に恥じないグループになれるように精進していきたい」と気合を入れた。

７人組・ＫＩＤ ＰＨＥＮＯＭＥＮＯＮは、シングルに収録の新曲「クロスロード」を初披露。夫松（それまつ）健介は「この１年間で学んだことや成長ぶりを一瞬しかない時間にぶつける。ステージを遊び場だと思ってガンガン楽しむ」との言葉を有言実行。「超超超超楽しかったです！」と感謝した。

１０人と大所帯のＴＨＥ ＪＥＴ ＢＯＹ ＢＡＮＧＥＲＺは、パフォーマー７人全員がプロダンスリーグ「Ｄ．ＬＥＡＧＵＥ（Ｄリーグ）」に所属。リーダーのＳＨＯＷは「歌とダンスを合わせて会場全体を巻き込むような、見た人が汗だくで帰れるパワフルなライブができている」と手応えを口にした。

ＷＯＬＦ ＨＯＷＬ ＨＡＲＭＯＮＹは、両親がブラジル人のＧＨＥＥ（ギー）ら４人で構成。ＲＹＯＪＩは「さらにギアを上げて、日本、そして世界に音楽をもっともっと届けていきたい。地球の裏側にも届くように音楽の力を信じて、来年も精一杯ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲを盛り上げていきたい」と高らかに宣言した。