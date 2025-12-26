俳優の福原遥さん（27）が25日、映画『楓』の公開記念舞台挨拶に福士蒼汰さん（32）らと登場。来年の抱負を明かしました。

都内の映画館で開催された今回のイベント。観客で埋まった客席を見渡した福士さんは「本日クリスマスということで、楓色のオーナメントを、監督と僕たちキャストからクリスマスプレゼントとして入場の時に皆様にお配りしました。クリスマスに映画『楓』を見に来てくださってありがとうございます」と挨拶。

続けて「皆様、メリークリスマス！」と呼びかけた福原さんも「こんな大切な日に劇場に足を運んでくださって、本当にうれしいです。クリスマスにぴったりの、心温まる作品になっていると思うので、ぜひ楽しんで帰ってください」と笑顔を見せました。

さらに、2025年も残りわずかということで、『来年の抱負』を書いた“巻物”を登壇者たちが披露しました。

福原さんは“吸収と成長”と発表し「今年はまだまだ足りてないなとすごく感じた一年だったので、来年は色々と身につけたいなと思っています。引き出しを増やしたいんです。今回ニュージーランドに行って英語を話すシーンがあったんですけど、福士さんは本当にペラペラで助けてもらったんで、来年こそは英語もちょっとずつできるようになりたい。色んな吸収ができる一年になったらいいなと思いました」と、決意を語りました。

一方、福士さんは“カメラ技術の向上”と発表。実際に、劇中でもカメラマンの役を演じたということで「映画で演じていても楽しかったですし、僕も（演じた）涼くんと同じで、何かに集中してる人を撮ったり、人の笑顔を撮るのが好きだなと思ったので。技術を向上させて、まわりの方々の笑顔をたくさん記録できたらなと思っています」と語りました。

福士さん・福原さんがダブル主演する映画『楓』（全国公開中 配給：東映／アスミックエース）は、4人組ロックバンド・スピッツが、1998年にリリースした8thアルバム『フェイクファー』の収録曲からシングルカットされた名曲『楓』を原案に制作。人生のなかで大切な人を失った2人の男女の出逢（あ）いと別れ、愛と悲しみ、そして未来に進もうとする姿が描かれた作品です。