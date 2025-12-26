³¬µé¥¢¥Ã¥×¤Ë¼ê±þ¤¨¤Î»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡Ö¶ÚÆù¤âÁý¤¨¤¿¤·¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×Æþ¾ì¶Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡Ä
¡¡¡þIBFÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡²¦¼Ô ¥¦¥£¥ê¥Ð¥ë¥É¡¦¥¬¥ë¥·¥¢(¥á¥¥·¥³)¡ã12²óÀï¡äÆ±µé6°Ì¡¦»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯(BMB)¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¡¡¥à¥Ï¥Þ¥É¡¦¥¢¥Ö¥É¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶½¹Ô¡Ö¥ê¥ä¥É¡¦¥·¡¼¥º¥ó THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI¡×¤Î¸ø³«·×ÎÌ¤¬26Æü¡¢¸á¸å3»þ¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±9»þ¡Ë¤«¤é¥ê¥ä¥É»ÔÆâ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£»öÁ°¤ËÈó¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ø¼°·×ÎÌ¤Ç¤Ï¡¢3³¬µéÀ©ÇÆ¤ËÄ©¤àIBFÀ¤³¦Æ±µé6°Ì¤Î»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡Ê33¡áBMB¡¢25¾¡16KO2ÇÔ¡Ë¤¬¥ê¥ß¥Ã¥È¤è¤ê¤â200¥°¥é¥à·Ú¤¤51.9¥¥í¤Ç¥Ñ¥¹¡£²¦¼Ô¥¦¥£¥ê¥Ð¥ë¥É¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡Ê36¡á¥á¥¥·¥³¡¢23¾¡13KO6ÇÔ2Ê¬¤±1Ìµ¸ú»î¹ç¡Ë¤Ï51.7¥¥í¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ûÃÏ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢·×ÎÌ¸å¤Î¹ë²Ú¤Ê¿©»ö¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ÏÃÂê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¿©ºà¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë³¤³°¤Ç½é¤Î»î¹ç¡£¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤â¤Ê¤¤¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¤â¤Þ¤À¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£Æü¥¢¥¤¥¹Çã¤¤¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£³¬µé¤ò¾å¤²¤¿¤³¤È¤Ç¸ºÎÌ¤Ë¶ì¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¿©Íß¤òÍÞ¤¨¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖÎý½¬¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤¿¡©¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¤¤Ä¤âÂÎ½Å¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Îý½¬¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç»þ¤Î°áÁõ¤Ï¡ÖÆüËÜ¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¾å¤¬¤ë´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¡£ËÌÅÍ¤Î·ý¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö°¦¤ò¤È¤ê¤â¤É¤»¡ª¡ª¡×¤òÆþ¾ì¶Ê¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¡Ê¥µ¥¦¥¸¤Ë¡Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÉÔ°Â¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¼Ô¤«¤é¡Ö¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÀ¨¤¤¤¹¤Í¡¢ËÌÅÍ¤Î·ý¡×¤ÈÀ¤³¦Åª¿Íµ¤¤ò¼Â´¶¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¾¡¤Æ¤Ð¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¤Î3ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¥¸¥§¥·¡¼¡¦¡È¥Ð¥à¡É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡¢Äë·ý¡Ë¤È¤Î4ÃÄÂÎ²¦ºÂÅý°ìÀï¤¬»ë³¦¤ËÆþ¤ë¡£¡Ö¡ÊÉé¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¡Ë´íµ¡´¶¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ä¤ëµ¤¤âÁý¤¨¤ë¤·¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¼ÂÎÏ¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¥×¥é¥¹¤ËÂª¤¨¡¢¡Ö¶ÚÆù¤ÎÎÌ¤âÁý¤¨¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£Áê¼ê¤ÈÂÎ¤Î¶¯¤µ¤Ë¤É¤ì¤À¤±º¹¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¤Ø¤ó³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿®¤â¼¨¤·¤¿¡£