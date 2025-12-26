ＬＤＨに所属するＬＩＬ ＬＥＡＧＵＥ、ＫＩＤ ＰＨＥＮＯＭＥＮＯＮ、ＴＨＥ ＪＥＴ ＢＯＹ ＢＡＮＧＥＲＺ、ＷＯＬＦ ＨＯＷＬ ＨＡＲＭＯＮＹの４組で構成されるＮＥＯ ＥＸＩＬＥが２６日、千葉・ららアリーナ東京ベイで、一夜限りの合同ライブを行った。過去最大規模の会場で１万人を熱狂させ、来年に控えるＬＤＨの６年に１度の祭典「ＬＤＨ ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ」へ弾みを付けた。

ＮＥＯ ＥＸＩＬＥによる２回目の合同ライブで、前回に比べて会場規模もパワーアップ。総勢２７人が花道を含むステージ上にラインアップし、ＥＸＩＬＥ ＴＲＩＢＥの代表曲「２４ＷＯＲＬＤ」をド派手に幕開けた。４組によるコラボステージも届け、２時間半にわたってノンストップで全３９曲を披露。本編ラストでは、すでに告知済みのＬＩＬ ＬＥＡＧＵＥ以外の３グループのツアー開催が発表された。

コロナ禍以降に誕生した４グループにとって、初めてのＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲとなる。今年を締めくくったＫＩＤの夫松健介は「まじでまじでまじでまじで楽しかったです！」と笑みをこぼし、来年へ「これまでのＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲは、バックダンサーとして参加してきた。自分が主となって盛り上げられることが感慨深い。ＬＤＨの一員として盛り上げたい」と意気込んだ。

ＷＯＬＦ−のＲＹＯＪＩは「今年もたくさん皆さんとお会いできて嬉しかった」と成長の１年だったことを総括。ＬＩＬ ＬＥＡＧＵＥの岩城星那は「これからもＮＥＯ ＥＸＩＬＥについてきてください！」とファンに強く呼びかけた。