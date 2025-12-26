HIBIKA¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó2026♡ÏÂÍÎ¤¬¤È¤±¹ç¤¦»Íµ¨¤Î¥·¥ç¥³¥é
¿·¤·¤¤¡È¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤ÎÍÎ²Û»Ò¡É¤òÄó°Æ¤¹¤ë»Íµ¨²Û»Ò¤ÎÅ¹HIBIKA¤«¤é¡¢2026Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ÏÂ²Û»Ò¤ÎÈþ°Õ¼±¤ÈÍÎ²Û»Ò¤Îµ»Ë¡¤ò½Å¤Í¤¿¥·¥ç¥³¥é¤ä¡¢µ¨Àá¤Î¾ð·Ê¤ò±Ç¤·¤¿µÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¡¢¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦Â£¤êÊª¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¡¢ÆüËÜ¤Î»Íµ¨¤È¤È¤â¤ËÆÏ¤±¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«♡
ÏÂ¤ÈÍÎ¤¬½Å¤Ê¤ë¿·ºî¤â¤Ê²Û
ÃíÌÜ¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ï¡ØHIBIKA¤Î¤â¤Ê²Û~2¤Ä¤Î¥·¥ç¥³¥é~¡Ù¡£ÆüËÜ¤Î¤ª²Û»Ò¡Ö¤â¤Ê¤«¡×¤Ë¡¢¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤È¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿HIBIKA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÏÂÍÎÀÞÃï¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£
¹á¤Ð¤·¤¤Èé¤È¥·¥ç¥³¥é¤Î¥³¥¯¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤¬Ä´ÏÂ¡£
3¸ÄÆþ1,944±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê1,800±ß¡Ë¤Ç¡¢¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡õ¥×¥é¥ê¥Í2¸Ä¡¢¥¹¥¤ー¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡õ¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ïー¥º1¸Ä¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¿·¤·¤¤ÄêÈÖ¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¶äºÂ¥³ー¥¸ー¥³ー¥Êー¤Î¡É¿·½Õ¸ÂÄê¾Æ²Û»Ò¥®¥Õ¥È¡É¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤è¤¦¢ö
½Õ¤ò±Ç¤¹¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é
¡Ø½ÕÁÛ¤Õ¥·¥ç¥³¥é~2ÁØ¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é~¡Ù¤Ï¡¢Åß¤«¤é½Õ¤Ø¤Î°Ü¤í¤¤¤òÉ½¸½¤·¤¿6¸ÄÆþ3,240±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê3,000±ß¡Ë¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡£
²ê¤À¤Á-¹õÌª¤ÈÂçÆ¦-¡¢ºéÊ¬-µª½£¤ÎÇß¼ò¤Èºù-¡¢½ÕÍÛ-Í®»Ò¤È¤Û¤¦¤¸Ãã-¡¢ÇÌø-²¹½£¤ß¤«¤ó¤È¥¸¥ó¥¸¥ãー-¡¢ÇöÉ¹-¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤È¥¥ã¥é¥á¥ë¥µ¥ì-¡¢²¼Ë¨¤æ-¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤È¥é¥¤¥à-¤Î6¼ï¤ò¼ýÏ¿¡£
ËõÃã¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢Á¡ºÙ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
²¦Æ»¤Î¥Æ¥êー¥Ì¥·¥ç¥³¥é
¥«¥«¥ª¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ë¡Ø¥Æ¥êー¥Ì¥·¥ç¥³¥é¡Ù¤Ï2,484±ß¡ÊËÜÂÎ²Á³Ê2,300±ß¡Ë¡£¥µ¥ó¥È¥áÅç»º¥«¥«¥ª¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÈËÌ³¤Æ»»ºÀ¸¥¯¥êー¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ý¤É¤±¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÍÆ¥µ¥¤¥º¤ÏÌó²£50½Ä100¡ß¹â¤µ35(mm)¢¨ÆâÍÆ¥µ¥¤¥º¡£ìÔÂô¤Ê¤¬¤é¤â¾åÉÊ¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÁÛ¤¤¤ò»Íµ¨¤Ë¤Î¤»¤ÆÂ£¤ë
HIBIKA¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î»Íµ¨¤ä¾ð·Ê¤ò±Ç¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ç¡¢Â£¤ë»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤òÆÃÊÌ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä¤Ï2026Ç¯1·î21Æü(¿å)¤è¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï1·î14Æü(¿å)～2·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¢¨ÈÎÇä´ü´Ö¤¬Å¹ÊÞ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÏÂ¤ÈÍÎ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Á¡ºÙ¤Ê¥·¥ç¥³¥é¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¢ö