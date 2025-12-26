LIL LEAGUE（LIL）、KID PHENOMENON（KID）、THE JET BOY BANGERZ（TJBB）、WOLF HOWL HARMONY（WOLF）の「NEO EXILE」世代の4組が26日、千葉・ららアリーナ東京ベイでスペシャルライブを開催した。

大規模オーディション「iCON Z」から誕生し、23年にデビューしたLDHの若手グループ4組。昨年東京ガーデンシアターで初開催したNEO EXILEライブから規模を大きくし、この日は1万人のファンが詰めかけた。

総勢27人による迫力のパフォーマンスに、アリーナが酔いしれた。「24WORLD」を27人で披露し幕を開けると、「Jettin’」「Wheelie」「GATEWAY」「Frozen Butterfly」と各グループの代表曲をコラボパフォーマンスで沸かせた。昨年9月に開催した公演よりも大きな会場での開催にWOLF HOWL HARMONY（WOLF）のRYOJI（29）は「やばいっす。信じられない」と漏らしていたが、堂々のパフォーマンスで1万人を熱狂させた。

中盤のダンストラックでは、WOLFのGHEE（27）が「俺らには受け継ぐものがあります。常識をぶっ壊す覚悟があります。今夜限りのパフォーマンスを見逃さないでください」とあおり、プロダンスリーグ「D．LEAGUE」の現役プレーヤーが多く在籍するTJBBのメンバーらがエネルギッシュなダンスを展開。グループの垣根を越えたパフォーマンスでアリーナに熱狂の渦を巻き起こした。さらにKID PHENOMENONが新曲「クロスロード」を初披露し、最後はEXILE TRIBEが昨年リリースした「AKANEGUMO」をNEO EXILEとして初パフォーマンスした。

デビュー3年目で、それぞれが個性が際立つグループに成長した。TJBBのYUHI（24）は「これがNEO EXILEです！ パワーアップした姿を見せることができました」と胸を張り、KIDの夫松健介（22）は「超楽しかったです！ これからもさらに進化した姿を見せます。これからの僕たちを楽しみにしていてください！」と呼びかけた。フレッシュな4組が、勢いそのままにLDHを熱く盛り上げる。【野見山拓樹】