【MステSUPER LIVE】Snow Man、2年連続タモリとコラボ成功 カリスマポーズを一緒に披露
9人組グループ・Snow Manが、26日に生放送されたテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』（後4：30〜後11：10）に出演した。「D.D.」「カリスマックス」のスペシャルメドレーを披露した。
【一覧】超豪華！『MステSUPER LIVE 2025』出演アーティスト全65組
昨年の同番組出演時には司会のタモリと「ブラザービート」でシェーポーズを披露したSnow Man。今年も深澤辰哉が「今年も一緒にカリスマポーズをやっていただけたらうれしい」と「カリスマックス」の薬指を折り曲げるポーズをレクチャー。タモリの快諾を得ると一同「やったー！」と喜んだ。
メドレーのラストにはタモリのもとに小走りで駆け寄ったメンバーが「タモさんも一緒にカリスマックス！」と10人でキメポーズ。明るく、にぎやかにその場をしめくくった。
同番組では、今年も豪華アーティストが千葉・幕張メッセとテレビ朝日に集結。再放送なし、見逃し配信もなしの“この日限りの白熱の生ライブ”を、6時間40分の生放送で届ける。
【一覧】超豪華！『MステSUPER LIVE 2025』出演アーティスト全65組
昨年の同番組出演時には司会のタモリと「ブラザービート」でシェーポーズを披露したSnow Man。今年も深澤辰哉が「今年も一緒にカリスマポーズをやっていただけたらうれしい」と「カリスマックス」の薬指を折り曲げるポーズをレクチャー。タモリの快諾を得ると一同「やったー！」と喜んだ。
メドレーのラストにはタモリのもとに小走りで駆け寄ったメンバーが「タモさんも一緒にカリスマックス！」と10人でキメポーズ。明るく、にぎやかにその場をしめくくった。
同番組では、今年も豪華アーティストが千葉・幕張メッセとテレビ朝日に集結。再放送なし、見逃し配信もなしの“この日限りの白熱の生ライブ”を、6時間40分の生放送で届ける。