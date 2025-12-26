LIL LEAGUE（LIL）、KID PHENOMENON（KID）、THE JET BOY BANGERZ（TJBB）、WOLF HOWL HARMONY（WOLF）の「NEO EXILE」世代の4組が26日、千葉・ららアリーナ東京ベイでスペシャルライブを開催した。総勢27人による個性あふれるステージで、1万人のファンを湧かせた。

来年迎えるLDHの6年に1度の祭典「PERFECT YEAR 2026」は、23年デビューの4組にとって初のPERFECT YEARとなる。KID、TJBB、WOLFの3組が全国ツアーの開催を発表した。7月から7都市7公演のホールツアーを開催するTJBBのSHOW（29）は「今年はライブ＆ファンミーティングツアーを回って、EXILEさんのツアーにも帯同させてもらったので、学びを詰め込んで全国を回りたい」。7月からライブハウスツアーを回るKIDの夫松健介（22）は「これまではバックダンサーでPERFECT YEARに参加していたけど、EXILE TRIBEとして迎えられて感慨深い。感謝しながら、成長と気合を届けたい」と意気込んだ。

冬にツアーを行うWOLFのRYOJI（29）は「日本だけでなく、世界に向けて音楽を届けたい。メンバーにはブラジル出身のGHEEもいるので、いつか地球の裏側にも届くように盛り上げていきたい」と誓った。

すでにツアー開催を発表しているLILの岩城星那（21）は「PERFECT YEAR最初のツアーを担わせてもらう。EXILE TRIBEの名に恥じないグループになれるように、精進したい」と語った。【野見山拓樹】