º£²ó¤Î¤´ÁêÃÌ¼Ô¤Ï54ºÐ¡¢ÃËÀ²ñ¼Ò°÷¤ÎÊý¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢³¤³°¤ËÃ±¿ÈÉëÇ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤âÁá´üÂà¿¦¤ò¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¾Íè¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ÄÇ½¤«¤É¤¦¤«ÉÔ°Â¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¤«¡Ä¡Ä¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î°æ¸ÍÈþ»Þ¤µ¤ó¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤¤¤Õ¤¡¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë
ÃËÀ¡¿²ñ¼Ò°÷¡¿54ºÐ
³¤³°¡¢²ÈÂ²¤Ï¿ÀÆàÀî¸©ºß½»¡¿»ý¤Á²È¡¦°ì¸Í·ú¤Æ
¢§²ÈÂ²¹½À®
ºÊ¡ÊÀì¶È¼çÉØ¡¦48ºÐ¡Ë¡¢Ä¹½÷¡Ê27ºÐ¡Ë¡¢¼¡½÷¡Ê22ºÐ¡Ë
¢§ÁêÃÌÆâÍÆ
¸½ºß¡¢Ã±¿È¤Ç³¤³°¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÂ²¤ÏÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Î»ñ¶â¤Ç¡¢»ä¤Î»à¸å¤ÎºÊ¤ÎÏ·¸å¤Þ¤ÇÊë¤é¤·¤¬º¤¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Âà¿¦¤ò¤·¤Æµ¢¹ñ¤·¡¢²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤ÆÏ·¸å¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áá´üÂà¿¦¤¬²ÄÇ½¤«¤É¤¦¤«¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î4ÅÀ¤¬¤¦¤«¤¬¤¤¤¿¤¤ÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÂà¿¦¶â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú1¡Û¾Íè¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò²ÃÌ£¤·¤¿Ï·¸åÉ¬Í×»ñ¶â
¡Ú2¡Û¥¤¥ó¥Õ¥ì¥Ø¥Ã¥¸¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿Ï·¸å»ñ¶â¤ÎÅê»ñÀïÎ¬
¡Ú3¡Û½àÈ÷²ÄÇ½¤ÊÁêÂ³ÀÇÂÐºö¡Ê¿Æ¤«¤é¼«Ê¬¡¢¼«Ê¬¤«¤é»Ò¡ËÀ¸Á°Â£Í¿¡¢ÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡¢ÆÃÄêµï½»ÍÑÂðÃÏ¤Ê¤É
¡Ú4¡ÛÁá´üÂà¿¦¸å¤Ë·ò¹¯ÊÝ¸±Ç¤°Õ·ÑÂ³¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤«
¢§²È·×¼ý»Ù¥Ç¡¼¥¿
¤µ¤¤¤Õ¤¡¤µ¤ó¤Î²È·×¼ý»Ù¥Ç¡¼¥¿¤Ï¿ÞÉ½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¢§²È·×¼ý»Ù¥Ç¡¼¥¿ÊäÂ
¡Ê1¡Ë¶µ°éÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»Ò¤É¤â¤ÎÂç³ØÈñÍÑ¡£2Ç¯¸å¤ËÂ´¶ÈÍ½Äê¡£
¡Ê2¡ËÁá´üÂà¿¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Âà¿¦»þ´ü¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¡×¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Âà¿¦¸å¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥ê¥¿¥¤¥¢¤È¤Ê¤ë¡ÊÆ¯¤¤¤Æ¤Î¼ýÆþ¤ÏÆÀ¤Ê¤¤¡Ë¤³¤È¤ò´õË¾¡£
¡Ê3¡ËÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Êì¿Æ¤¬³ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤êÁêÂ³¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡Ê¸½ºß»þ²Á5000Ëü±ß¤Û¤É¡Ë¡£Êì¿Æ¤«¤é¤ÎË¡ÄêÁêÂ³¿Í¤ÏÁêÃÌ¼Ô¤òÆþ¤ì¤Æ2Ì¾¡£¤Þ¤¿¼Â²È¡ÊÊì¿Æ¤¬µï½»Ãæ¡Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÁêÂ³¤·¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤âÉéÃ´¤·¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÇäµÑ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÊÇäµÑ¤·¤¿¾ì¹ç500Ëü¡Á1000Ëü±ß¡Ë¡£2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎÁêÂ³¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¸½ºß¡¢À¸Á°Â£Í¿¤Î°ÕÌ£¤ÇÇ¯110Ëü±ß¤º¤Ä¡¢¸ýºÂ¤Ë¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡ÊÎñÇ¯Â£Í¿¡Ë¡£¤¿¤À¤·¡¢Âà¿¦¸å¤â·ÑÂ³¤¹¤ë¤«¤ÏÌ¤Äê¡£¤Þ¤¿¿ÀÆàÀî¸©¤Î¼«Âð¤Ï°ä¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¸½¹Ô¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÁêÂ³ÀÇ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ê4¡ËÇ¯¶â¼õµë³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÁêÃÌ¼Ô¡ÊÉ×¡Ë¤ÎÇ¯¶â¼õµë³Û¤Ï17Ëü±ß¡£55¡Á60ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï¼ýÆþ0±ß¡¢55ºÐ°Ê¹ß¤Ï¹ñÌ±Ç¯¶â²ÃÆþ¤òÁÛÄê¤·¤¿¾å¤Ç¤Î¡¢65ºÐ¤«¤é¤Î¼õ¼èÇ¯¶â³Û¤ò¡Ö¤Í¤ó¤¤ó¥Í¥Ã¥È¡×¤Ç»î»»¡£ÇÛ¶ö¼Ô¡ÊºÊ¡Ë¤ÎÇ¯¶â¤ÏÉÔÌÀ¡£·ëº§Á°¤ËÆ¯¤¤¤¿´ü´Ö¤ÏÃ»¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÂè3¹æÈïÊÝ¸±¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼õµë³Û¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê5¡Ë¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡ÊÇ¯´Ö500Ëü±ß¡Ë¤Î»È¤¤¤ß¤Á
»Ò¤É¤â¤¿¤Á2¿Í¤ËÇ¯110Ëü±ß¤º¤ÄÎñÇ¯Â£Í¿¡£¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¡Ê¼«Âð¤ÏÇ¯26Ëü±ß¡¢¼Â²È¤Ï10Ëü±ß¡Ë¡£¤½¤ì°Ê³°¤ÏÉÔÄê´ü»Ù½Ð¤â¤¢¤ë¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï»Ä¶â¤È¤·¤Æ¸ýºÂ¤ËÃù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î¶â³Û¤ÏÇ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ð¤é¤Ä¤¤¢¤ê¡£
¡Ê6¡Ë²ÃÆþÊÝ¸±¡Ê»ÙÊ§¤¤ÊÝ¸±ÎÁ¡¦·î5Ëü±ß¡Ë¤ÎÆâÌõ
¡ÎÁêÃÌ¼Ô¡Ï
¡¦ÊÆ¥É¥ë·ú¤Æ¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¡ÊÇ¯¶â·î³Û250ÊÆ¥É¥ë¡¢65ºÐ¤«¤é20Ç¯³ÎÄê¡Ë¡áÊÝ¸±ÎÁ¡¦Ç¯1800ÊÆ¥É¥ë
¡¦ÊÆ¥É¥ë·ú¤Æ¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¡ÊÇ¯¶â·î³Û400ÊÆ¥É¥ë¡¢65ºÐ¤«¤é20Ç¯³ÎÄê¡Ë¡áÊÝ¸±ÎÁ¡¦Ç¯3000ÊÆ¥É¥ë
¡Ê¢¨¡Ë¤½¤ì°Ê³°¤Ë½ª¿ÈÊÝ¸±¤¬¿ôËÜ¤¢¤ë¡£
°Ê²¼¤Ï¡¢Ê§¹þ½ªÎ»¤ÎÊÝ¸±
¡ÎÁêÃÌ¼Ô¡Ï
¡¦ÊÆ¥É¥ë·ú¤Æ¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¡ÊÇ¯¶â¸¶»ñ4Ëü4000ÊÆ¥É¥ë¡Ë¡á¸½ºß¼õ¤±¼è¤é¤º¿ø¤¨ÃÖ¤
¡¦¹ë¥É¥ë·ú¤Æ¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¡ÊÇ¯¶â¸¶»ñ2Ëü6000¹ë¥É¥ë¡Ë¡á¸½ºß¼õ¤±¼è¤é¤º¿ø¤¨ÃÖ¤
¡¦ÊÑ³ÛÇ¯¶âÊÝ¸±¡ÊS¡õP500Ï¢Æ°¡¢Ç¯¶â¸¶»ñ6ËüÊÆ¥É¥ë¡Ë
¡¦ÊÑ³ÛÇ¯¶âÊÝ¸±¡ÊÄêÎ¨3.5¡ó¡¢Ç¯¶â¸¶»ñ3ËüÊÆ¥É¥ë¡Ë
¡Ê¢¨¡Ë²¼¤Î2ËÜ¤ÏÊÆ¹ñÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤òÉëÇ¤Àè¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¤¿¤á¡¢µ¢¹ñ¸å¤Ï´ÉÍý¤¬ÌÌÅÝ¤Ê¤Î¤Ç²òÌó¤ò¸¡Æ¤Ãæ¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯¶âÊÝ¸±¤ÏÇ¯¶â¤«°ì»þ¶â¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤«¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ê7¡ËÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µ¢¹ñ¸å¡¢¹âÇÛÅöÌÃÊÁ¤äÂç·¿³ô¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¹ØÆþ¤·¡¢ÇÛÅöÌÜÅª¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡Ê8¡Ë¼«Âð¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£¸å¡¢Ï·¸å¤Î¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¤â´Þ¤á¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ÏÉ¬Í×¡£¤Þ¤¿¡¢½ñºØ¤ÎÁýÃÛ¤ò´õË¾¡£Í½»»¤Ï300Ëü±ßÄøÅÙ¤òÁÛÄê¡£
¡Ê9¡Ë¼«Æ°¼Ö¤Î¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Âà¿¦¸å¤Ë¹ØÆþÍ½Äê¡£¹ØÆþÈñÍÑ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¿äÄê¤Ç500Ëü¡Á600Ëü±ß¡£
¡Ê10¡ËÂà¿¦¸å¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´ðËÜÀ¸³èÈñ¤ÏÅöÌÌ¡¢¸½ºß¤È¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ê»Ò¤É¤â2¿Í¤Ï¶á¡¹ÆÈÎ©Í½Äê¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ì°Ê¾å¡¢»Ù½Ð¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ë¡£´õË¾¤¹¤ëÏ·¸åÀ¸³è¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¡Ê¹ØÆþ¤«¥ì¥ó¥¿¥ë¡Ë¤ÇÆüËÜÃæ¤ò²ó¤ê¤¿¤¤¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¼Â²È¤ËÌá¤Ã¤ÆÈª¤ò¹Ì¤¹¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§FP°æ¸ÍÈþ»Þ¤«¤é¤Î3¤Ä¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹1¡§Ï·¸å»ñ¶â¤Ï½½Ê¬Â¤ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹2¡§¿Æ¤«¤é¤ÎÁêÂ³¤Ï»öÁ°¤Ë»ñ»º¤ÎÀö¤¤½Ð¤·¤ò
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹3¡§¡Öº£¤¢¤ë»ñ¶â¤Ç²á¤´¤¹¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹1¡§Ï·¸å»ñ¶â¤Ï½½Ê¬Â¤ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Áá´üÂà¿¦¤·¤Æ¤â·ÐºÑÅª¤ËÏ·¸åÀ¸³è¤¬º¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤´ÁêÃÌ¤Ç¤¹¡£ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»Å»ö¤¬Â¿Ë»¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´õË¾»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¡×¤ÈÅú¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤«¤é¤â¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢Àè¤Ë·ëÏÀ¤«¤é¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¡¢ÉÔ³ÎÄêÍ×ÁÇ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÁá´üÂà¿¦¤µ¤ì¤Æ¤âÏ·¸å»ñ¶â¤Çº¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢ÊÝÍ¤¹¤ë¶âÍ»»ñ»º¤¬1²¯4000Ëü±ß¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢³°²ß·ú¤Æ¤Î¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë»ñ»º¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥ì¡¼¥È¤Ë¤è¤ë³µ»»¤ÇÁí³Û4500Ëü±ß¤Û¤É¡£·ë²Ì¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç1²¯8500Ëü±ß¤ÎÏ·¸å»ñ¶â¤¬½àÈ÷¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤ÎÁá´üÂà¿¦»þ´ü¤òº£Ç¯ÅÙËö¤È¤·¡¢¤½¤Î¸å¥Õ¥ë¥ê¥¿¥¤¥¢¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢Ëè·î100Ëü±ß¤ÎÃùÃß¤È¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤âÃùÃß¤Ë²ó¤¹¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Þ¥Í¡¼¥Ç¡¼¥¿¤è¤ê¤µ¤é¤Ë¿ôÉ´Ëü±ß¡¢¶âÍ»»ñ»º¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¡¢1²¯9000Ëü±ß¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¡¢½ª¿È¤Î»àË´ÊÝ¾ãÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î²òÌóÊÖÌá¶â¤âÏ·¸å»ñ¶â¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÝ¾ãÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¤¤È¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¤ËÁá´ü¥ê¥¿¥¤¥¢¤Ï¡¢Âà¿¦¤«¤é¸øÅªÇ¯¶â¼õµë³«»Ï¤Þ¤Ç¤ÎÌµ¼ýÆþ´ü´Ö¤Î¥Þ¥Í¡¼¥×¥é¥ó¤¬1¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊØµ¹¾å¡¢Âà¿¦¤ÈÆ±»þ¤ËÇ¯Îð¤Ï¤´É×ÉØ¤È¤â¤É¤â1ºÐÁý¤¨¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤µ¤¤¤Õ¤¡¤µ¤ó¤¬¸øÅªÇ¯¶â¤ò¼õµë¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Âà¿¦¤Î¤Á¤ç¤¦¤É10Ç¯¸å¡¢±ü¤µ¤Þ¤Î¼õµë³«»Ï¤¬16Ç¯¸å¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¤µ¤¤¤Õ¤¡¤µ¤óÂà¿¦¸å¤Î10Ç¯´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤ª»Ò¤µ¤ó2¿Í¤ÎÆÈÎ©¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢À¸³èÈñ¤Ï°ìÍÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¿¶Ñ¤·¤Æ·î30Ëü±ß¤Ë¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¡¢¼«Æ°¼Ö¤Î°Ý»ýÈñ¡¢¤½¤ÎÂ¾ÉÔÄê´ü»Ù½Ð¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢Ç¯´Ö450Ëü±ß¤È¤¹¤ë¤È¡¢10Ç¯´Ö¤Ç4500Ëü±ß¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î´Ö¤ÎÂç¤¤Ê»Ù½Ð¤È¤·¤Æ¡¢¼«Æ°¼Ö¤Î¹ØÆþÈñ500Ëü±ß¡¢¼«Âð¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡¦½¤Á¶Èñ¡Ê´õË¾¤Î½ñºØÁýÃÛÂ¾¡¢¤â¤í¤â¤í¤ò¹ÍÎ¸¡Ë1000Ëü±ß¤È¸«ÀÑ¤â¤ë¤È¡¢·×6000Ëü±ß¡£
·ë²Ì¡¢ÍÂ¶â¶âÍø¤äÅê»ñ¤ò¤·¤¿ºÝ¤ÎÇÛÅö¤äÇäµÑ±×¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤µ¤¤¤Õ¤¡¤µ¤ó65ºÐ¤Î¤È¤¤Î¼ê»ý¤Á»ñ¶â¡áÏ·¸å»ñ¶â¤Ï1²¯3000Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸øÅªÇ¯¶â¤Ï³ÛÌÌ¤Ç·î³Û17Ëü±ß¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤ÈÇ¯´Ö¤ÎÀ¸³èÈñ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤«¤é¤ÎÏ·¸å»ñ¶â¤Î¼è¤êÊø¤·¤Ï6Ç¯´Ö¡ß250Ëü±ß¡á1500Ëü±ß¡£
¤µ¤é¤Ë¤½¤Î6Ç¯¸å¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤¬¸½ºß¤Î¿å½à¤ÈÆ±¤¸¤È¤¹¤ë¤È³ÛÌÌ¤Ç·î³Û7Ëü±ß¡£À¸³èÈñ¤¬Æ±¤¸¤Ê¤é¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤ÎÏ·¸å»ñ¶â¤Î¼è¤êÊø¤·¤ÏÇ¯´Ö160Ëü±ß¤Û¤É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤µ¤¤¤Õ¤¡¤µ¤ó100ºÐ¡¢±ü¤µ¤Þ94ºÐ¤Î¤È¤¡¢¼ê»ý¤Á»ñ¶â¤Ï¤Þ¤À7000Ëü±ß¶á¤¯»Ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹2¡§¿Æ¤«¤é¤ÎÁêÂ³¤Ï»öÁ°¤Ë»ñ»º¤ÎÀö¤¤½Ð¤·¤ò¼¡¤Ë¡¢¤µ¤¤¤Õ¤¡¤µ¤ó¤Î¸Ä¡¹¤ÎÇº¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¡Ú1¡Û¤ÎÏ·¸å¤ËÉ¬Í×»ñ¶â¤ÏºÇ¸å¤Ë¿¨¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢¡Ú2¡Û¤ÎÅê»ñÀïÎ¬¤«¤é¡£
¥Õ¥ë¥ê¥¿¥¤¥¢¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ø¤Î´ðËÜÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÀÇ¶â¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤´Â¸¤¸¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢NISAÀ©ÅÙ¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£Åê»ñ¾¦ÉÊ¤Î¸õÊä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹âÇÛÅö¤Î¸ÄÊÌ³ô¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤äÀ¤³¦³ô¤ÎETF¡Ê¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡Ë¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤â¤¢¤ì¡¢Èó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ëÇ¯´Ö360Ëü±ß¡Ê¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ120Ëü±ß¡¢À®Ä¹Åê»ñÏÈ240Ëü±ß¡Ë¤Î¾å¸ÂÏÈ¤ÈÀ¸³¶¤ÎÅê»ñÏÈ1800Ëü±ß¤ò¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ÆÅê»ñ¤ò¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Åê»ñ³Û¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£ÌµÍý¤ËÅê»ñ¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢²ÃÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³°²ß·ú¤Æ¤Î¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶â¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ç¯¶â·Á¼°¤È°ì»þ¶â¡¢¤É¤Á¤é¤Ç¤â¼õ¤±¼è¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯¶â·Á¼°¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤Ð±ß´¹»»¸å¤Ë»¨½êÆÀ°·¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì»þ¶â¤òÁªÂò¤·¤¿¾ì¹ç¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý³Û¤ÏÆüËÜ¤ÈÆ±ÍÍ¡Ê¢¨1¡Ë¤Ê¤Î¤«¡£¤³¤³¤Ï»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤¬ÆÀ¤«¸¡Æ¤¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú3¡ÛÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤Ç¤¹¤¬¡¢¾Ü¤·¤¯¤ÏÀÇÍý»Î¤äÀÇÌ³½ð¤Ê¤É¤ÎÀÇ¶â¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤·¤Æ¡¢¤ªÊì¤µ¤Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºâ»º¤ÎÀö¤¤½Ð¤·¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Ï2Ì¾¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤Ï4200Ëü±ß¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢ÊÝÍ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ô¼°¤ÎÉ¾²Á³Û¤Ï5000Ëü±ß¡¢Â¾¤Ë¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¿å½à¤Î¸½ÍÂ¶â¤äÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¡Ê¢¨2¡Ë¤¬¤¢¤ë¤ÈÁÛÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢¿ôÀéËü±ß¤ÎÁêÂ³»ñ»º¤¬²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬»öÁ°¤ËÈ½ÌÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÊÝÍ³ô¤òÇäµÑ¤·¡¢¸½¶â²½¤·¤¿¾å¤ÇÎñÇ¯Â£Í¿¤ò¹Ô¤¦¤Î¤¬¡¢¸ú²ÌÅªÂÐºö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÁêÂ³¤Ï¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¡£»Ò¤É¤â¤«¤é¤ÏÀÚ¤ê½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤¬¤´¿´ÇÛ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤á¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¼«¿È¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ø¤ÎÁêÂ³ÂÐºö¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÎñÇ¯Â£Í¿¤òº£¸å¤â·×²èÅª¤Ë¤µ¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Âð¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¤¹¤°ÁêÂ³¤¬È¯À¸¤¹¤ì¤Ð¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ò´Þ¤á¤¿ÁêÂ³¿Í¤ÏÆ±µï¿ÆÂ²¤È¤·¤Æ¡Ö¾®µ¬ÌÏÂðÃÏ¤ÎÆÃÎã¡×¡Ê¢¨3¡Ë¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤«¤«¤ëÁêÂ³ÀÇ¤ÏÂç¤¤¯·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢º£¸å¤µ¤¤¤Õ¤¡¤µ¤ó¤ä¤´²ÈÂ²¤ÎÊë¤é¤·Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤ÆÂÐºö¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢º£¤Ï¹²¤Æ¤ÆÂÐ½è¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£
¡Ú4¡Û¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±Ç¤°Õ·ÑÂ³¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÉÞÍÜ²ÈÂ²¤â°ú¤Â³¤²ÃÆþ¤Ç¤¤ëÅÀ¡£¤¿¤À¤·¡¢Âà¿¦¸å¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤ÏÁ´³Û¼«¸ÊÉéÃ´¡Ê¾å¸Â³Û¤¢¤ê¡£ÌÜ°Â¤Ïºß¿¦»þ¤Î2¡Á2.5ÇÜ¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¡¢Á°Ç¯¤Î½êÆÀ¤«¤é½êÆÀ³äÊ¬¤¬»»½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ë»ÙÊ§¤¦ÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÊý¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¶ñÂÎÅª¤ÊÊÝ¸±ÎÁÈæ³Ó¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¤òÇ¤°Õ·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢1Ç¯´Ö¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹3¡§¡Öº£¤¢¤ë»ñ¶â¤Ç²á¤´¤¹¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤µ¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¤´ÁêÃÌ¤Î¡Ú1¡Û¡¢¾Íè¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò²ÃÌ£¤·¤¿Ï·¸å»ñ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¤µ¤¤¤Õ¤¡¤µ¤ó¤ÎÏ·¸å¤ÎÉÔ°Â¤Îº¬¸»¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¡áÊª²Á¹â¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ë¡¢2025Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤ÇËè·î2¡Á3¡óÂæ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¾¤Ë¤³¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬20Ç¯Â³¤¯¤È¡¢¤ª¶â¤Î²ÁÃÍ¤Ï¸½ºß¤ÎÈ¾Ê¬¶á¤¯¤ËÌÜ¸º¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¾Íè¤ÎÏ·¸å»ñ¶â¤ÏÂç¾æÉ×¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢ÇËÃ¾¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤Ï¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤Ï¤¤¤¯¤é¤¢¤ì¤ÐÂ¤ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢Àµ³Î¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£20Ç¯Àè¡¢30Ç¯Àè¤Î¤³¤È¤ò¡¢Ã¯¤â³ÎÌó¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤é¤Ð¡¢ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾Íè¤òÉÔ°Â¤Ë»×¤¦¤è¤ê¡¢¡Öº£¤¢¤ë»ñ¶â¤ÇÏ·¸å¤ò²á¤´¤¹¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤ÎÊý¤¬¡¢·òÁ´¤«¤ÄÍ°ÕµÁ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àè¤Ë¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç»î»»¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â½½Ê¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿Ï·¸å»ñ¶â¤âÍÑ°Õ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹²¤Æ¤º¡¢¾Ç¤é¤º¡¢±ü¤µ¤Þ¤ÈË¾¤Þ¤ì¤ëº£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤òÁêÃÌ¤·¡¢Êâ¤Þ¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤µ¤¤¤Õ¤¡¤µ¤ó¤ÎÁÛÄê¤È°ã¤¦Ï·¸å¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Î¼þ°Ï¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢È÷¤¨¤¿Ï·¸å»ñ¶â¤Î¤½¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¡¢Ë¤«¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤Ï½½Ê¬²ÄÇ½¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÎÃí¼á¡Ï
¡Ê¢¨1¡Ë°ì»þ¶â³Û¤«¤éÊ§¤¤¹þ¤ó¤ÀÊÝ¸±ÎÁ¤òº¹¤·°ú¤¡¢¤µ¤é¤ËÆÃÊÌ¹µ½ü³Û50Ëü±ß¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¶â³Û¤Î2Ê¬¤Î1¤¬²ÝÀÇÂÐ¾Ý³Û¡£
¡Ê¢¨2¡ËÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¶â¤Ï¤½¤Î¼õ¼è¿Í¤¬ÁêÂ³¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¡ß500Ëü±ß¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê¢¨3¡Ë°ìÄê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹ÁêÂ³¿Í¤¬¼«Âð¤ä»ö¶ÈÍÑ¤ÎÅÚÃÏ¤òÁêÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÅÚÃÏ¤ÎÉ¾²Á³Û¤ÎºÇÂç80¡ó¸º³Û¤Ç¤¤ë¡£
ÁêÃÌ¼Ô¡Ö¤µ¤¤¤Õ¤¡¡×¤µ¤ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿´¶ÁÛ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹ÂçÊÑ»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ï·¸å¤ËÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Î¡¢¹Í¤¨¤Æ¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤Àè¡¹¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Ç¿´Ë¤«¤ËÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤Í¡£¾Íè¤ò²áÅÙ¤Ëµ¤¤Ë¤·²á¤®¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿Í»ö¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÅ·Ì¿¤òÂÔ¤Ä¡£¤â¤¦½½Ê¬¿Í»ö¤Ï¿Ô¤¯¤·¤¿¡£»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤Ï½½Ê¬¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£¤¢¤È¤Ï²áÅÙ¤ËÇº¤Þ¤º¡¢¡Ö²ÈÂ²¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ò¿ÍÀ¸¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¡¢¿´Ë¤«¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä°æ¸ÍÈþ»Þ¤µ¤ó
CFP®¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡£¹Ö±é¤ä¼¹É®¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª½Ð±é¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢À¸³è¤Ë¿È¶á¤Ê·ÐºÑÌäÂê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ç¯¶â¡¦¼Ò²ñÊÝ¾ãÌäÂê¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¡£¼Ò²ñÊÝ¾ã¿³µÄ²ñ¡¡´ë¶ÈÇ¯¶â¡¦¸Ä¿ÍÇ¯¶âÉô²ñ°Ñ°÷ÎòÇ¤¡£¹ñÌ±Ç¯¶â´ð¶âÏ¢¹ç²ñÍý»ö¡£¡ÖÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¿ô¡¹¤Î»¨»ï¤ä¿·Ê¹¤ËÏ¢ºÜ¤ò»ý¤Ä¡£¡ØÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÁý¤¨¤Ê¤¤¡¢¤â¤é¤¨¤Ê¤¤ºÊ¤Î¤ª¶â¿·¥ë¡¼¥ë¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡Ø¥¼¥í³è¡¡¤ª¶â¤ò»È¤¤ÀÚ¤ê¡¢Ë¤«¤ËÀ¸¤¤ë¡ª¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¡Ø»ä¤ÎÏ·¸å¤Î¤ª¶âÂçÁ´¡Ù¡ÊÆü·ÐB P¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÎß·×´©¹Ô96ËüÉô¡£
¼èºà¡¦Ê¸/À¶¿åµþÉð
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)