¡Ú£Á£Å£×¡Û¥²¥¤¥Ö¡¦¥¥Ã¥ÉàÅÁÀâ¤Î¹õ¥Ð¥Ã¥ÈáÉü³è¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¡¦¥¢¥ê¥ó¤È12¡¦27°ìµ³ÂÇ¤Á·èÄê
¡¡ÊÆ¹ñ¡¦£Á£Å£×¥Þ¥Ã¥È¤ÇÃíÌÜ¤Î°äº¨¥Þ¥Ã¥Á¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡££²£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¸Æü¡Ë¤Î£Ð£Ð£Ö¡Ö£Á£×£Ï£Ò£Ì£Ä£Ó¡¡£Å£Î£Ä¡×¡Ê¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥·¥«¥´¡Ë¤Ç¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥²¥¤¥Ö¡¦¥¥Ã¥É¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¡¢£Á£Å£×¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¡¦¥¢¥ê¥ó¡Ê£³£²¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬Àµ¼°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥²¥¤¥Ö¤È¥¢¥ê¥ó¤ÏÂç¹³Áè¤ò·«¤ê¹¤²¡¢£¸·î¤Î¿·ÆüËÜ¤È¤Î¹çÆ±¶½¹Ô¡Ö£Æ£ï£ò£â£é£ä£ä£å£î¡¡£Ä£ï£ï£ò¡×¡Ê±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢£±£°¿Í¥¿¥Ã¥°Àï¤Î¡Ö¥é¥¤¥È¥¢¥¦¥Ä¡¦¥¹¥Á¡¼¥ë¥±¡¼¥¸¥Þ¥Ã¥Á¡×¤Ç·ãÆÍ¤·¤¿¡££±£±·î¤Î¥Á¡¼¥àÂÐ¹³Àï¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥É¡õ¥¬¥Ã¥Ä¡×¤Ë¤Ï¥²¥¤¥Ö¤¬¶Ë°·³¡¦¥Ç¥¹¥é¥¤¥À¡¼¥º¤Î½õ¤Ã¿Í¤È¤·¤Æ²ðÆþ¤·¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¥ª¥¤¥ë¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤Æ²Ð¤òÊü¤Á¡¢¥¢¥ê¥ó¤òà²ÐÁòá¤Ë½è¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Î¡Ö£Ä£Ù£Î£Á£Í£É£Ô£Å¡×¤Ç¤Ï¥²¥¤¥Ö¤Ï¥¢¥ê¥ó¤Ø¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤òÍ×µá¤·¤¿¾å¤Ç¡¢³¬ÃÊ¾å¤«¤é½³Íî¤È¤·¤ÆÄË¤á¤Ä¤±¤¿¡££²£µÆü¡ÊÆ±£²£¶Æü¡Ë¤Î¡Ö£Á£Å£×¡¡£Ã£Ï£Ì£Ì£Ó£É£Ï£Î¡×¤Ç¤â¡¢¥²¥¤¥Ö¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¢¥ê¥ó¤ò¥Ç¥£¥¹¤ê¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¡£¡Ö¥À¡¼¥Ó¡¼¡¦¥¢¥ê¥ó¡¢¤ä¤Ä¤ÏÆ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢£É£Ã£Õ¡Ê½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¡Ë¤Ç¿²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ä¤¬¤ë¡£²¶¤ÎÄ©Àï¤Ë¤É¤¦Åú¤¨¤ë¤ó¤À¡©¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¾ìÆâ¤¬°ÅÅ¾¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥È¤¬Ìá¤Ã¤¿»þ¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ë¤Ï£É£Ã£Õ¤Ë¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¥¢¥ê¥ó¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´Ñ½°¤«¤é¤Ï¡Ö¥À¡¼¥Ó¡¼¡ª¡¡¥À¡¼¥Ó¡¼¡ª¡×¤ÎÇ®Îõ¥Á¥ã¥ó¥È¤¬µ¯¤¤¿¤¬¡¢¥²¥¤¥Ö¤ÏËþ¿ÈÁÏáØ¤Î¥¢¥ê¥ó¤Î»Ñ¤Ë¹â¾Ð¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¢¥ê¥ó¤ÏÃå¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤«¤é¹õ¥Ð¥Ã¥È¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿¡£¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¡¢¥¢¥ê¥ó¤Î¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬°¦ÍÑ¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¹õ¥Ð¥Ã¥È¤À¡£
¡¡¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¹õ¥Ð¥Ã¥È¤Ë¡¢¥²¥¤¥Ö¤Ï¥ê¥ó¥°³°¤Ø¤ÈÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥ê¥ó¤Ï¡Öº£½µ¤ÎÅÚÍËÆü¡Ê£²£·Æü¡Ë¡¢¤½¤ì¤Ï¤ªÁ°¤ÎàÀ¤³¦¤Î½ª¤ï¤ê¡Ê£×£ï£ò£ì£ä£ó¡¡£å£î£ä¡Ëá¤À¡ª¡×¤È°ìµ³ÂÇ¤Á¤ò¼õÂú¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢£²£·Æü¤Î£Ð£Ð£ÖÂç²ñ¤Ç¥²¥¤¥Ö£ö£ó¥¢¥ê¥ó¤Î°äº¨·èÃåÀï¤¬Àµ¼°·èÄê¤·¤¿¡£
à¶¸µ¤á¤ËËþ¤Á¤¿¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò¤¹¤ë¥²¥¤¥Ö¤È¡¢à³¬ÃÊÍî¤Áá¢ª£É£Ã£Õ¤«¤é¥ê¥ó¥°Éüµ¢¤·¤¿¥¢¥ê¥ó¤È¤Î°ìÀï¤Ï»àÆ®¤¬³Î¼Â¡££Á£Å£×¤Î¥È¥Ë¡¼¡¦¥«¡¼¥ó¼ÒÄ¹¤â¸ø¼°£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡Ö¥²¥¤¥Ö¡¦¥¥Ã¥É¤È¥À¡¼¥Ó¡¼¡¦¥¢¥ê¥ó¤¬àÀ¤³¦¤Î½ª¤ï¤êá¤ÇÀïÁè¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£