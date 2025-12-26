¾¾°æ°ìÏº»á¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¿Í¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡©¤ª¶â¤ò»ý¤Ä¤È¡Ä¡ÖÆÃ¤Ë½÷À¤Ê¤ó¤«¤Ï¡×
¡¡¼Â¶È²È¡¦ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡Ê53¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖZATSUDAN¡×¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¡£Á°Âçºå»ÔÄ¹¡¦¾¾°æ°ìÏº»á¡Ê61¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤Ê¤ê¡ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡É¤·¤Þ¤¦¿Í¡¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾°æ»á¤Ï¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Í¡¢¤â¤¦¥¬¥é¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡ÖÆÃ¤Ë½÷À¤Ê¤ó¤«¤Ï¤Í¡¢¤Þ¤ºÉþÁõ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡£²½¾Ñ¤âÊÑ¤ï¤ë¡£¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¤Í¡×¤È»ä¸«¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Öº£¤Þ¤ÇLCC¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿Íè¤Æ¤¿¤Î¤¬¡¢¤â¤¦VIPÆ°Àþ¤Ç¤Í¡£²£¤«¤éÆþ¤ì¤Æ¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤â¤é¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¼¤á¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡ÈÀ¯ÅÞ¤ÎÅÏ¤êÄ»¡É¤È¤«¤¬¤Í¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÈéÆù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£