「50TA」の名で歌手活動をするお笑いタレント狩野英孝（43）が26日、テレビ朝日系「ミュージックステーション SUPER LIVE 2025」（後4・30）出演。「King ＆ Prince」とテレビ初コラボでパフォーマンスを披露した。

3人は50TAが「King ＆ Prince」に提供した楽曲「希望の丘」を熱唱。狩野は楽曲を依頼された際には、誰に提供するかは知らされておらず「今思えばキンプリさんと知らなくてよかった。知ってたら童謡みたいな歌に…」と語った。

深いVネックの衣装に身を包んだ50TAはセンターでパフォーマンス。観客と「さしあげます」「いただきます」のコール＆レスポンスも展開した。

歌唱後、永瀬廉が「凄い幸せでした。来年も頑張れそうなぐらい元気いただきました」と言うと、50TAも「この2人、マジでいいヤツなんで！是非皆さんも応援してください！最高にいいヤツです！」と言い、会場を沸かせた。

ネットでも「狩野英孝さんありがとう」「希望の丘コラボよかったな」「おもしろすぎた」「コラボとかヤバすぎる」「最高でした！」などの声が上がっていた。