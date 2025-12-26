LDH所属の若手男性グループ「LIL LEAGUE」、「KID PHENOMENON」、「THE JET BOY BANGERZ」、「WOLF HOWL HARMONY」の4組が26日、千葉・ららアリーナ 東京ベイで合同ライブ「NEO EXILE SPECIAL LIVE 2025」を開催した。

LDHの大規模オーディション「iKON Z 〜Dreams For Children〜」から誕生した4組による「NEO EXILE」。昨年に続き、2度目の開催となる今回の合同ライブでは、EXILE TRAIBEの「24WORLD」を総勢27人でカバーして幕を開けた。グループの垣根を越えた特別なコラボや、各組の個性あふれるステージに1万人が熱狂。WOLFのGHEEが「俺たちは常識をぶっ壊す覚悟があります！」と叫ぶ場面も。ダンス自慢の精鋭によるダンストラックなど、個々の持ち味を最大限発揮し、確かな実力を見せつけた。終盤には、KID、TJBB、WOLFの3組が来年にそれぞれツアーを行うことが発表され、会場は大歓声に包まれた。

開演前の取材に応じたLILの岩城は、「この1年の活動を通して、前回よりも胸を張ってファンの皆さんに言えるくらい個性が間違いなく出てきた。去年とは、自信を持って間違いなく進化してると言えるので、その分かりやすい進化と、これから進んでいくNEO EXILEとしての新たな形を楽しみにしていただければ」と力説した。

来年には、LDHの6年に一度の祭典「PERFECT YEAR」を控えるが、KIDの夫松健介は、「バックダンサーとして参加させていただいていたので、自分が主となってPERFECT YEARを盛り上げられるっていうことが本当に感慨深い」と感激。本公演にあたり、KIDのRYOJIは「各グループの魅力、NEO EXILEとはどういうものかっていうのを、成長とともに見ていただけたら」と語った。