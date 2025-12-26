27日に井上尚弥VSアラン・ピカソ

ボクシングの世界スーパーバンタム級（122ポンド、55.34キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が27日に、サウジアラビアの首都リヤドで、WBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨む。26日は同地で前日計量が行われ、井上が55.11キロ、ピカソが54.93キロでクリア。計量後、大橋秀行会長が報道陣の取材に応じた。戦績は32歳の井上が31勝（27KO）、25歳のピカソが32勝（17KO）1分。

計量後に報道陣の取材に応じた井上は、来年5月に計画されている前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者・中谷潤人（M.T）との試合について、「来年の中谷戦はどうなるか分からない」「フェザーもあり得るかも。準備しておけよ」と大橋会長から伝えられたことを明かしていた。

これを受け、大橋会長は「もちろん（中谷戦も）魅力は感じているんだけど、挑戦を受けるのではなく、フェザー級5階級制覇へ挑戦したいという気持ちがあるのも事実です。中谷選手ももちろん魅力あるし、その両方が事実ですね」と明かした。優先順位について聞かれると、「みんなで話し合いだと思います」と説明した。

同興行で中谷は、ノンタイトルスーパーバンタム級（55.34キロ以下）12回戦でWBC世界同級10位セバスチャン・エルナンデス（メキシコ）と対戦する。この試合内容を見てから決めるためか聞かれると、「それは関係ない」と否定。「挑戦を受けるのではなく挑戦したいという気持ちが強い。本人の意思を尊重して決めていきたい」と語った。

試合は大型興行「The Ring V: Night of the Samurai（ナイト・オブ・ザ・サムライ）」のメインイベントで行われる。井上はピカソに勝利すれば元世界ヘビー級王者ジョー・ルイス、元5階級制覇王者のフロイド・メイウェザー（ともに米国）を抜き、歴代単独トップの世界戦27連勝となる。

2025年は1月にキム・イェジュン（4回KO勝ち）、5月にラモン・カルデナス（8回TKO勝ち）、9月にムロジョン・アフマダリエフ（3-0判定勝ち）と既に3試合をこなしており、井上にとっては2013年以来、12年ぶりとなる年間4試合目。前戦のアフマダリエフ戦はKO勝ちにこだわらず、距離を取りながら、最終12回まで全く隙を見せずに圧倒した。

ピカソとの試合は当初、今年5月に米ラスベガスで開催されることが有力視されていた。しかし、ピカソ陣営が対戦を辞退。カルデナスとの防衛戦に変更となった経緯がある。一部では「ピカソが逃げた」との声もあったが井上は「ファイトマネーの問題」と説明し、ピカソの“逃亡疑惑”を晴らした。ピカソはWBCの指名挑戦者の権利を持って、33戦無敗のまま井上と激突する。

同興行には、前WBA＆WBC世界フライ級統一王者の寺地拳四朗（BMB）も登場。IBF世界スーパーフライ級王者ウィリバルド・ガルシア（メキシコ）に挑戦し、世界3階級制覇を目指す。また、今永虎雅（たいが、大橋）、堤麗斗（志成）が出場。日本人選手5人が参戦する。

興行はNTTドコモの動画配信サービス「Lemino」で国内独占生配信。



（THE ANSWER編集部）