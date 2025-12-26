aiko¡¢¡ãLove Like Rock vol.10¡ä¤«¤é¡Ö¥·¥Í¥Þ¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¸ø³«
2025Ç¯3·î15Æü¤ËÅìµþ¡¦Zepp Haneda¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ãaiko Live Tour¡ÖLove Like Rock vol.10¡×¡ä¤«¤é¡¢¡Ö¥·¥Í¥Þ¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ãLove Like Rock¡ä¤Ï¡¢2003Ç¯¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¶á¤¤¶õ´Ö¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÇ®¶¸Åª¤Ê°ìÂÎ´¶¤¬ÆÃÄ§¤À¡£°µÅÝÅª¤ÊÇ®ÎÌ¤ÈÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ±ÇÁü¤Ç¤ÏZepp Haneda¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿´ÑµÒ¤ÎÇ®µ¤¤È¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ëaiko¤Î²ÎÀ¼¡¢³Ú¶Ê¤Î»ý¤Ä¶õµ¤´¶¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÉõ¤¸¹þ¤á¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄÉÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥·¥Í¥Þ¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ï¡¢2026Ç¯1·î14Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë47ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖCry High Fly¡×½é²ó¸ÂÄê»ÅÍÍÈ×¤ËÉÕÂ°¤¹¤ë±ÇÁüºîÉÊ¤Ë¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥ó¥°¥ë¡ÖCry High Fly¡×¤Ï¡¢É½Âê¶Ê¡ÖCry High Fly¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖÂçÀÚ¤À¤Ã¤¿¿Í¡×¡Ö¾Ã¤·¥´¥à¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖCry High Fly(instrumental)¡×¤ÎÁ´4¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¿·Ï¿²»¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°ºî¡Ö¥·¥Í¥Þ/¥«¥×¥»¥ë¡×¤«¤éÌó1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
½é²ó¸ÂÄê»ÅÍÍÈ×¤Ë¤Ï¡¢¡ãaiko Live Tour¡ÖLove Like Rock vol.10¡×¡ä¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Blu-ray¤Þ¤¿¤ÏDVD¤¬ÉÕÂ°¡£ËÜ±ÇÁü¤Ï¡¢2025Ç¯3·î15Æü¤ËZepp Haneda¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ý¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÆÃÅµ±ÇÁü¤È¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿¡Öbehind the scenes¡×¤ä¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ÖÊ¡²»À¼¡§aiko¡×¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ëaiko¤Ï¡¢12·î31Æü¤ËÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯ÌÀ¤±¤Î2026Ç¯1·î14Æü¤Ë¤Ï47ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖCry High Fly¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤â¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¢£47th Single¡ÖCry High Fly¡×
2026Ç¯1·î14Æü(¿å)¥ê¥ê¡¼¥¹
CD¹ØÆþ https://aiko.lnk.to/47thSG
¢£½é²ó¸ÂÄê»ÅÍÍÈ×A (CD¡ÜBlu-ray)
ÉÊÈÖ¡§PCCA-15043
²Á³Ê¡§3,960±ß(ÀÇ¹þ)¡¡
¢£½é²ó¸ÂÄê»ÅÍÍÈ×B(CD¡ÜDVD)
ÉÊÈÖ¡§PCCA-15044
²Á³Ê¡§3,960±ß(ÀÇ¹þ)¡¡
¢£ÄÌ¾ï»ÅÍÍÈ× (CD Only)
ÉÊÈÖ¡§PCCA-15045
²Á³Ê¡§1,320±ß(ÀÇ¹þ)¡¡
¢£CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
M1,Cry High Fly
M2,ÂçÀÚ¤À¤Ã¤¿¿Í
M3,¾Ã¤·¥´¥à
M4, Cry High Fly (instrumental)
¢£Blu-ray/DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§
aiko Live Tour¡ÖLove Like Rock vol.10¡×
1. beat
2. ¥¢¥ó¥³¡¼¥ë
3. ¥¸¥§¥Ã¥È
4. ÀåÂÇ¤Á
5. ¤¢¤¿¤·¤Î¤»¤¤
6. Á¯¤ä¤«¤Ê³¹
7. ¤Ö¤É¤¦¤¸¤å¡¼¤¹
8. ¥Û¡¼¥à
9. ¥¬¥é¥¯¥¿
10. ´ê¤¤»öÆüµ
11. À±¤Î¹ß¤ëÆü¤Ë
12. ÈùÇ®
13. ¥µ¥¤¥À¡¼
14. ¥¥é¥¥é
15. ¹¥¤·ù¤¤
16. ¤¢¤¿¤·¤Î¸þ¤³¤¦
17. skirt
18. Áê¹ç»±
19. ¹¥¤¤Ë¤µ¤»¤Æ
20. Áê»×Áê°¦
21. ²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤Æó¿Í
22. ¥·¥Í¥Þ
ending
ÆÃÅµ±ÇÁü¡§¡ÖLove Like Rock vol.10¡×behind the scenes
Ê¡²»À¼¡§aiko
¢£47th Single¡ÖCry High Fly¡×½é²ó¸ÂÄê»ÅÍÍÈ×
Í½Ìó¹ØÆþÀèÃåÆÃÅµ¡§¡ÖLove Like Rock vol.10¡×¥Ñ¥¹¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¢¨ÄÌ¾ï»ÅÍÍÈ×¤Ë¤Ï¾åµÆÃÅµ¤Ï¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Á´¹ñ¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×¡¢WEB¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î14Æü(¿å)È¯Çä¡ÖCry High Fly¡×½é²ó¸ÂÄê»ÅÍÍÈ×¤ò¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢ÀèÃå¤Ç¾åµ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢È¯ÇäÁ°¤Ç¤âÆÃÅµ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò½ªÎ»¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤ÎÌµ¤¤Å¹ÊÞ¤ä¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤ÎÅ¹Æ¬¤Þ¤¿¤Ï³Æ¥µ¥¤¥È¤Î¹ðÃÎ¤Ë¤Æ¡¢ÆÃÅµ¤ÎÍÌµ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãaiko Live Tour¡ÖLove Like Pop vol.24.9¡×¡ä
2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ) Åìµþ¡§¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¡¡³«¾ì 16:00 / ³«±é 17:00
2025Ç¯12·î7Æü(Æü) Åìµþ¡§¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¡¡³«¾ì16:00 / ³«±é 17:00
2025Ç¯12·î31Æü(¿å) Âçºå¡§Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¡¡³«¾ì 20:00 / ³«±é 21:30 ¡Ê¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ë
¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¡§Á´ÀÊ»ØÄê 9,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä¡¢¾®³ØÀ¸°Ê¾å¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×
¢¨¸ø±éÆü¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«¾ì/³«±é»þ´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨³«¾ì/³«±é»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾®³ØÀ¸°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×¡£/ Ì¤½¢³Ø»ù¤Ï¤´Æþ¾ì¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨12·î31Æü(¿å)Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤Ï¡¢½ª±é»þ´Ö¤¬¿¼Ìë¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢18ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤ÏÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼Ëô¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤Î¾µÂú½ñ¤ò¤´»ý»²¤Î¤¦¤¨¡¢¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾µÂú½ñ¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤´Æþ¾ì¡¦¤´´Õ¾Þ¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¾µÂú½ñ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸åÆü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¹¤ëURL¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡¦¥×¥ê¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£É¬Í×»ö¹à¤ò¤´µÆþ¤Î¾å¡¢¤´»ý»²¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãaiko Live Tour¡ÖLove Like Pop vol.25¡×¡ä
2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡Åìµþ¡§J:COM¥Û¡¼¥ëÈ¬²¦»Ò
2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡Åìµþ¡§J:COM¥Û¡¼¥ëÈ¬²¦»Ò
2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡ÀÅ²¬¡§¥¢¥¯¥È¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾ Âç¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¹Åç¡§¾åÌî³Ø±à¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¹Åç¡§¾åÌî³Ø±à¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡°¦É²¡§¾¾»³»ÔÌ±²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¹áÀî¡§¥ì¥¯¥¶¥à¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡°ñ¾ë¡§¿å¸Í»ÔÌ±²ñ´Û ¥°¥í¡¼¥Ó¥¹¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡ºë¶Ì¡§ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£
2026Ç¯2·î11Æü¡Ê²Ð½Ë¡Ë¡¡ºë¶Ì¡§ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£
2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡Ê¡²¬¡§Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹ ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡Ê¡²¬¡§Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹ ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡Åìµþ¡§Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼
2026Ç¯3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡Åìµþ¡§Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼
2026Ç¯3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡¼¢²ì¡§¼¢²ì¸©Î©·Ý½Ñ·à¾ì¤Ó¤ï¸Ð¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡Ê¼¸Ë¡§¥¢¥¯¥ê¥¨¤Ò¤á¤¸ Âç¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡Ê¼¸Ë¡§¥¢¥¯¥ê¥¨¤Ò¤á¤¸ Âç¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡Ä»¼è¡§ÊÆ»Ò¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼
2026Ç¯4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡Âçºå¡§¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯4·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡Âçºå¡§¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡½©ÅÄ¡§¤¢¤¤¿·Ý½Ñ·à¾ì¥ß¥ë¥Ï¥¹ Âç¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯4·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡°¦ÃÎ¡§NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯4·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡°¦ÃÎ¡§NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯5·î3Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡Âçºå¡§¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯5·î4Æü¡Ê·î½Ë¡Ë¡¡Âçºå¡§¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯5·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡µÜ¾ë¡§ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯5·î10Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡µÜ¾ë¡§ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯5·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡ËÌ³¤Æ»¡§»¥ËÚÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ì hitaru
2026Ç¯5·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡ËÌ³¤Æ»¡§È¡´Û»ÔÌ±²ñ´Û
2026Ç¯5·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡µþÅÔ¡§¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯5·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡µþÅÔ¡§¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯6·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡Åìµþ¡§Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼
2026Ç¯6·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡Åìµþ¡§Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼
2026Ç¯6·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡ÀÐÀî¡§ËÜÂ¿¤Î¿¹ ËÌÅÅ¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯6·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡¿·³ã¡§¿·³ã¸©Ì±²ñ´Û
2026Ç¯6·î29Æü¡Ê·î¡Ë¡¡Âçºå¡§¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯6·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡Âçºå¡§¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§8,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä¡¢¾®³ØÀ¸°Ê¾å¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×
¢¨¸ø±éÆü¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«¾ì/³«±é»þ´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨³«¾ì/³«±é»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£°ìÈÌÈ¯ÇäÆü¡§¸åÆü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¸ø±é2Ëç¤Þ¤Ç¤ª¿½¹þ¤ß²Ä
¢¨ºÇÂçÂè5´õË¾¤Þ¤Ç¤ª¿½¹þ¤ß²Ä
¢¨1¤ª¿½¹þ¤ß¤Î¤¦¤Á¡¢ÅöÁª¤Ï1¸ø±é¤Î¤ß¡£
¢¨Baby PeenatsÀè¹Ô¡¢Team aikoÀè¹Ô¤È¤â¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß´ü´ÖÃæ¤ËÆþ²ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤â±þÊç²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡Ê¤¿¤À¤·°ìÉô·èºÑÊýË¡¤Ç¤Ï¤ª¿½¹þ¤ß¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÃí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¢¨¤ª¿½¹þ¤ßÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¤¦¤¨¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´Æ±¹Ô¼ÔÍÍ¤Ë¤âÃí°Õ»ö¹à¤òÉ¬¤º¤ªÅÁ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¾ðÊó
¡ã¶Ì¶Á aiko¡¦Î©ÀîÃÌ½ÕÆó¿Í²ñ¡ä
½Ð±éÆü¡§2025Ç¯12·î28Æü(Æü) ¡¡16:00³«¾ì¡¿17:00³«±é
¾ì½ê¡§Âçºå¡¡¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
URL¡§https://www.aiko.com/topics/?id=7867&mode=test&test_key=bc6039631a2ec780edd04235cf7594cd500cb012
