「スマホ置いてきちゃったかも、、」→ 回避！【3COINS】おしゃれで可愛い♡「優秀ストラップ」

スマホの置き忘れや、バッグの中での迷子防止に役立つストラップ。【3COINS（スリーコインズ）】には、コーデのアクセントになりおしゃれ見えも狙える「優秀ストラップ」が、種類豊富に発売中。高級感のあるレザー調素材で作られたストラップや、パールとビーズが煌めくストラップなど、どれも可愛くて全種類欲しくなるかも……！

売り切れ前にGETしたい高見えストラップ

【3COINS】「レザー調スマホショルダー」\330（税込）

高級感のあるレザー調素材を使用したスマホショルダー。プラスワンでいつものコーデを格上げできそう。アイボリーとブラックの2色展開。どちらも服装を選ばず合わせやすいため、毎日のお出かけに手放せなくなりそうです。公式ECサイトのお気に入り登録数2,900人超え（2025/12/18時点）の大人気商品なので、気になる人は早めにチェックして。

くしゅくしゅ感がキュート！ 冬コーデとの相性もバッチリ

【3COINS】「コーデュロイスマホストラップショルダー」\880（税込）

あたたかみのあるコーデュロイ素材が、冬ムードを盛り上げてくれそうなストラップ。くしゅくしゅとギャザーを寄せたデザインも可愛いポイントに。上品に華やぐワインレッドや、トレンド感のあるブラウン、明るい抜け感を与えるアイボリーの3色展開。色違いで購入して使い分けてもよさそうです。

バッグにも付け替え可能！ 刺繍テープストラップ

【3COINS】「刺繍テープスマホストラップホルダー」\770（税込）

繊細な刺繍デザインがおしゃれで可愛いストラップ。幅が太めで、肩に負担がかかりにくいのが嬉しいポイント。公式ECサイトによると「いつものバッグに付け替えて、ショルダーストラップとしてもご使用いただけます」とのこと。実用性も備わった優秀アイテムです。

エレガントに煌めくパール × ビーズストラップ

【3COINS】「パールビーズスマホショルダー」\660（税込）

パール調ビジューとビーズがキラキラ煌めくストラップ。ネックレス感覚で使えて、重くなりがちな冬コーデも一気に垢抜けた印象に仕上がりそう。エレガントな雰囲気をまとえるストラップは、食事会やお呼ばれなど、ドレスアップシーンにも重宝しそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i