TOMOO、アニメ『違国日記』OPテーマの新曲「ソナーレ」来年1月7日にリリース決定
TOMOOの新曲「ソナーレ」が、2026年1月7日にリリースされることが決定した。
本楽曲は、TVアニメ『違国日記』のオープニングテーマ。
『違国日記』は、『FEEL YOUNG』(祥伝社)にて2017年7月号より連載が開始され、2023年7月号にて完結を迎えた作品で、人見知りな小説家・高代槙生と、その姪であり、両親を事故でなくした少女・田汲朝による年の差同居譚である。
本作は、『マンガ大賞 2019』第4位、『このマンガがすごい!2024』オンナ編 第5位、ダ・ヴィンチ「BOOK OF THE YEAR 2023」コミックランキング 第1位などを獲得した話題作。アニメ化に先駆けて、2024年6月には、新垣結衣・早瀬憩出演で実写映画化もされた一作。
リリース情報と合わせてジャケ写も解禁。『違国日記』の作品内でもキーアイテムとなっているノートブックをモチーフにした1枚となっている。アートディレクターは、これまでも多くのTOMOOのアートワークやグッズのデザインを手掛けてきた佐藤 奈穂子(yot)が担当。
また、「ソナーレ」をPre-add/Pre-saveすると、全員に現在開催中の＜TOMOO HALL TOUR 2025-2026 “DEAR MYSTERIES”＞の未公開ライブ写真が、抽選でTVアニメ『違国日記』サイン入りポスター、「ソナーレ」ジャケ写付箋が当たるキャンペーンの開催も決定。期間は1月6日23時59分までとなっている。
◆ ◆ ◆
・TOMOOコメント全文
「違国日記」に出会ってから今日まで、わたしはもうすでに、「違国日記」の人々の言葉や眼差しを通して世界と接してきたような気がしています。それはまるで家族や友人といった近しい誰かからの影響が、自分の話す言葉やものの見方に知らず知らず浸透しているみたいに。
それくらい静かに深いインパクトを受けた、自分にとって大切な作品です。
風にノートのページが捲られ、過去へ、未来へひらかれていくようなメロディが聴こえて、「ソナーレ」という曲を書きました。
この物語と共に響くことができたら幸いです。
◆ ◆ ◆
「ソナーレ」
2026年1月7日（水）配信リリース
URL：https://TOMOO.lnk.to/sonare
Pre-add/Pre-saveキャンペーン
【応募URL】https://form.run/@tomoo-sonare-paddpsavecp
【期間】2025年12月26日（金）22:00〜2026年1月6日（火）23:59
【詳細】https://www.tomoo.jp/
＜TOMOO HALL TOUR 2025-2026 “DEAR MYSTERIES”＞
2025年11月21日（金）【栃木】栃木県総合文化センター メインホール
2025年11月30日（日）【神戸】神戶国際会館こくさいホール
2025年12月12日（金）【北海道】札幌市教育文化会館
2025年12月14日（日）【宮城】東京エレクトロンホール宮城
2025年12月26日（金）【愛知】愛知県芸術劇場大ホール
2026年1月10日（土）【広島】上野学園ホール
2026年1月24日（土）【福岡】福岡サンパレスホテル&ホール
2026年1月31日（土）【石川】本多の森北電ホール
2026年2月10日（火）11日（水・祝）【大阪】フェスティバルホール
2026年2月27日（金）28日（土）【東京】東京国際フォーラム ホールA
▼チケット料金
全席指定：8,800円（税込）
▼特設サイト
https://tomoo-hall25-26.ponycanyon.co.jp/
