【なだれ注意報】秋田県・秋田市、能代市、横手市、大館市、男鹿市、湯沢市などに発表（雪崩注意報） 26日22:26時点
気象台は、午後10時26分に、なだれ注意報を秋田市、能代市、横手市、大館市、男鹿市、湯沢市、鹿角市、由利本荘市、潟上市、大仙市、北秋田市、にかほ市、仙北市、小坂町、上小阿仁村、藤里町、三種町、八峰町、五城目町、八郎潟町、井川町、美郷町、羽後町、東成瀬村に発表しました。
沿岸では、風雪や高波に注意してください。秋田県では、大雪や落雷、なだれ、電線等への着雪に注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■秋田市
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■能代市
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■横手市
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■大館市
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■男鹿市
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■湯沢市
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■鹿角市
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■由利本荘市
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■潟上市
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■大仙市
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■北秋田市
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■にかほ市
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■仙北市
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■小坂町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■上小阿仁村
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■藤里町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■三種町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■八峰町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■五城目町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■八郎潟町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■井川町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■美郷町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■羽後町
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意
■東成瀬村
□なだれ注意報【発表】
27日にかけて注意