¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ÖÏÂ²Î»³¸©¡ÊÆîµª¡¦·§Ìî¡¦ÇòÉÍ¥¨¥ê¥¢¡Ë¤Î²¹ÀôÃÏ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª ¡ÖÎ¶¿À²¹Àô¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
³¹¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢²¹¤«¤¤ÅòÁ¥¤Ç°ìÂ©¤Ä¤¯»þ´Ö¤ÏÅß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎìÔÂô¤Ç¤¹¡£Îä¤¨¹þ¤ß¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤Î»þ´ü¡¢ÀÅ¤«¤Ê¾ð½ï¤È¤È¤â¤Ë¿´¤Þ¤Ç²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Íµ¤¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î16Æü¡¢Á´¹ñ10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤²¹ÀôÃÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡ÖÏÂ²Î»³¸©¡ÊÆîµª¡¦·§Ìî¡¦ÇòÉÍ¥¨¥ê¥¢¡Ë¤Î²¹ÀôÃÏ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÌ¾¾Î¤«¤é¤·¤Æ³èÎÏ¤òÌã¤¨¤½¤¦¤ÊÁñ¸·¤Ê²¹ÀôÃÏ¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ëµ¤Ê¬Å¾´¹¤·¤¿¤¤¤«¤é¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö»³¿¼¤¤ÀÅ¤«¤Ê´Ä¶¤ÈÌ¾Åò¤ÎÅò¼Á¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Âç¿Í¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢¡ÖÈþÈ©¤ËÎÉ¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿Ê¡²¬¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÏÂ²Î»³¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ë²¹ÀôÃÏ¤Ç¡¢³¤¤È²¹Àô¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢ Åß¤ÎÀ¡¤ó¤À¶õµ¤¤ÈÍ¼·Ê¤¬Èþ¤·¤¯¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Î¹¹Ô¤ËºÇÅ¬¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö³¤¤òË¾¤à³«ÊüÅª¤Ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¡¢Åß¤Ç¤âÈæ³ÓÅª²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤Ç¡¢¥ê¥¾¡¼¥È´¶¤Î¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò²á¤´¤»¤ë¤«¤é¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡ÖÇòÉÍ¤Î³¤¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÁ÷¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)
2°Ì¡§Î¶¿À²¹Àô¡ÊÏÂ²Î»³¸©¡Ë¡¿35É¼ÏÂ²Î»³¸©ÅÄÊÕ»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÎ¶¿À²¹Àô¤Ï¡¢Åçº¬¸©¤ÎÅò¤ÎÀî²¹Àô¡¢·²ÇÏ¸©¤ÎÀîÃæ²¹Àô¤ÈÊÂ¤Ó¡ÖÆüËÜ»°Èþ¿Í¤ÎÅò¡×¤Î1¤Ä¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÌîÎ¶¿À¹ñÄê¸ø±àÆâ¤ÎÆü¹âÀî±è¤¤¤Ë¤¢¤ê¡¢¼þ°Ï¤ò»³¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÀÅ¤«¤Ê´Ä¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥Ê¥È¥ê¥¦¥àÃº»À¿åÁÇ±öÀô¤Î¥È¥í¥È¥í¤È¤·¤¿È©¿¨¤ê¤Î¤ªÅò¤Ï¡¢ÈþÈ©¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¤ÈÉ¾È½¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢À¡¤ó¤À¶õµ¤¤ÎÃæ¤ÇÀî¤Î¤»¤»¤é¤®¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Âç¿Í¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§ÆîµªÇòÉÍ²¹Àô¡ÊÏÂ²Î»³¸©¡Ë¡¿136É¼ÏÂ²Î»³¸©À¾Ì¶Ï¬·´ÇòÉÍÄ®¤Ë¤¢¤ëÆîµªÇòÉÍ²¹Àô¤Ï¡¢ËüÍÕ½¸¤äÆüËÜ½ñµª¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ëÆüËÜ»°¸ÅÅò¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£Çò¤¤º½ÉÍ¤¬Èþ¤·¤¤ÇòÎÉÉÍ¤Î¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤ÎÂç·¿¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¼ñ¤Î¤¢¤ëÎ¹´Û¤Þ¤ÇÂ¿¿ôÎ©¤ÁÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»þ´ü¤Ï¡¢ÇòÎÉÉÍ¤Ç¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¤Ê¤É¤Î¼þÊÕ»ÜÀß¤Ç¤ÎÅß¤ÎºÅ¤·¤â½¼¼Â¡£¥ê¥¾¡¼¥Èµ¤Ê¬¤È²¹Àô¤ÎÎ¾Êý¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò²á¤´¤¹¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÏÂ²Î»³¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ë²¹ÀôÃÏ¤Ç¡¢³¤¤È²¹Àô¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢ Åß¤ÎÀ¡¤ó¤À¶õµ¤¤ÈÍ¼·Ê¤¬Èþ¤·¤¯¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Î¹¹Ô¤ËºÇÅ¬¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö³¤¤òË¾¤à³«ÊüÅª¤Ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¡¢Åß¤Ç¤âÈæ³ÓÅª²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤Ç¡¢¥ê¥¾¡¼¥È´¶¤Î¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò²á¤´¤»¤ë¤«¤é¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡ÖÇòÉÍ¤Î³¤¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÁ÷¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)