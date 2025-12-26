¡Ö¥±¥Ë¥¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÁö¤ê¡×¤ò¼Â¸½!? ÂçÇ÷·æÁª¼ê¤Î¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜµÏ¿¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡ÖÃæ¹ñ¥·¥å¡¼¥º¡×¤ÎÆÃµö
2025Ç¯12·î7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¡¢ÂçÇ÷·æÁª¼ê¤¬¡Ö2»þ´Ö4Ê¬55ÉÃ¡×¤ÇÁö¤ê¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÆüËÜµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£34ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ç¤ÎµÏ¿¹¹¿·¤È¶¦¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÂçÇ÷Áª¼ê¤¬Íú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥·¥å¡¼¥º¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÂçÇ÷·æÁª¼ê¤¬Íú¤¤¤Æ¤¤¤¿¥·¥å¡¼¥º
¤³¤³10Ç¯´Ö¤Î¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜµÏ¿¹¹¿·¤Ï¡¢ÂçÇ÷Áª¼ê°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢Àß³ÚÍªÂÀÁª¼ê¤¬2018Ç¯¤ÎÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç26ºÐ¤Î»þ¤ËÃ£À®¡¢ÎëÌÚ·ò¸ãÁª¼ê¤¬2021Ç¯¤Ë¤Ó¤ï¸ÐËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç25ºÐ¤Î»þ¤ËÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢20ÂåÈ¾¤Ð¤Û¤É¤Ç¤ÎÆüËÜµÏ¿¹¹¿·¤¬Â¿¤¯¡¢30ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ÎÆüËÜµÏ¿¹¹¿·¤Ï¶áÇ¯¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Âç¤¤Ê¶Ã¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ç¯Îð¤È¶¦¤Ëº£²óÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ÂçÇ÷Áª¼ê¤¬Íú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥·¥å¡¼¥º¡×¤Ç¤¹¡£
ÂçÇ÷Áª¼ê¤Ï°ÊÁ°¤ÏNIKE¤Î¥·¥å¡¼¥º¤òÍú¤¤¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯10·î17Æü¤ËÃæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥ê¡¼¥Ë¥ó¡×¤È¤Î·ÀÌó¤òÈ¯É½¤·¡¢10·î19ÆüÅìµþ¥ì¥¬¥·¡¼¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç½é¤á¤Æ¥ê¡¼¥Ë¥ó¤Î¥·¥å¡¼¥º¤òÍú¤¤¤Æ¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁö¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¾å¡¹¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¥ê¡¼¥Ë¥ó¤òÍú¤¤¤Æ2²óÌÜ¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÆüËÜµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ê¡¼¥Ë¥ó¤Î¥·¥å¡¼¥º¤Ï¡¢¤À¤¤¤ÖÁ°¤«¤éÆüËÜ¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòº£¥Þ¥é¥½¥ó¡¦Ä¹µ÷Î¥³¦¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸üÄì¥·¥å¡¼¥º¡×¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¸þ¤¤â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï¤ª¤é¤º¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤âÂçÇ÷Áª¼ê°Ê³°¤ÎÍÎÏÁª¼ê¤ÇÍú¤¤¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Û¤È¤ó¤ÉÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¥·¥å¡¼¥º¤ÇÂçÇ÷Áª¼ê¤¬34ºÐ¤ÇÆüËÜµÏ¿¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¡¦Ä¹µ÷Î¥´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¥ê¡¼¥Ë¥ó¤Î¥·¥å¡¼¥º¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¡¼¥Ë¥ó¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÆÃµöµ»½Ñ¤¬¥·¥å¡¼¥º¤Ë¤âÂ¿¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤Ï°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃµöµ»½Ñ¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ê¤¼¡¢ÂçÇ÷Áª¼ê¤ÎÆüËÜµÏ¿¹¹¿·¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Î¥·¥å¡¼¥º¤òºî¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
NIKE¤¬¥Þ¥é¥½¥ó¸þ¤±¤Ë¡Ö¥ô¥§¥¤¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤¡×¤È¤¤¤¦¥·¥å¡¼¥º¤Ç¡È¸üÄì¥·¥å¡¼¥ºÀûÉ÷¡É¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿Ä¾¸å¤Î2019Ç¯¤Ë¡¢¥ê¡¼¥Ë¥ó¤â¸üÄì¥·¥å¡¼¥º¤È¤·¤Æ½éÂå¡ÖFEIDIAN¡×¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î½éÂå¡ÖFEIDIAN¡×¤Ï¤¢¤Þ¤êÆÃÄ§Åª¤Êµ¡Ç½¤â¤Ê¤¯¡¢¡ÖNIKE¤Î¤Þ¤Í¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥é¥ó¥Ê¡¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤¬¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤«¡¢¤½¤Î¸å¡ÖFEIDIAN¡×¤Ï¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¡¢½ù¡¹¤ËÆÈ¼«¤Îµ¡Ç½¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¡¦Ä¹µ÷Î¥³¦¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¸þ¤¤ò¤µ¤ì¤º¡¢È¢º¬±ØÅÁÍ½Áª²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜÌô²ÊÂç³Ø¤Î¥±¥Ë¥¢¿Í¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¡ÖFEIDIAN 3 ULTRA¡×¤òÍú¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢È¢º¬±ØÅÁËÜÈÖ¤Ç¡ÖFEIDIAN¡×¤òÍú¤¯Áª¼ê¤ÏÁ´¤¯¸½¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡ÖFEIDIAN¡×¤òÍú¤¯ÍÎÏÁª¼ê¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯²Æ¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦Î¦¾å¤ÎÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¸½¤ì¡¢¥¨¥ê¥È¥ê¥¢ÂåÉ½¤Î¥¢¥Þ¥ìÁª¼ê¤¬¡ÖFEIDIAN 6 ELITE¡×¤òÍú¤¤¤Æ8°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤ÆÆüËÜ¤Ç¤â¡ÖFEIDIAN¡×¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì»Ï¤á¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÂçÇ÷Áª¼ê¤¬2025Ç¯10·î17Æü¤Ë¥ê¡¼¥Ë¥ó¤È¤Î·ÀÌó¤òÈ¯É½¤·¡¢ÁáÂ®¡ÖFEIDIAN 6 ELITE¡×¤òÍú¤¤¤Æ¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÆüËÜµÏ¿¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç°ìµ¤¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡ÖFEIDIAN 5 ELITE¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯È¿È¯ÎÏ¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£Â¤òÃÏÌÌ¤ËÃåÃÏ¤·¤¿ºÝ¤ÎÄ·¤ÍÊÖ¤ê¤¬¤Û¤«¤ÎNIKE¤äadidas¤Î¸üÄì¥·¥å¡¼¥º¤ËÈæ¤Ù¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¡Ö¶¯¤¯½³¤ë¤è¤¦¤ÊÁö¤êÊý¡×¤ò¤¹¤ë¤È¥Þ¥é¥½¥ó¸åÈ¾¤Þ¤Ç»ý¤¿¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Â¤òÃÏÌÌ¤Ë¤½¤Ã¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¡Ê¥Õ¥©¥¢¥Õ¥Ã¥ÈÁöË¡¡Ë¤ò¤¹¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¤è¤¤´¶¤¸¤ÇÁö¤ì¤ë¥·¥å¡¼¥º¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Õ¥©¥¢¥Õ¥Ã¥ÈÁöË¡¤È¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¤«¤«¤ÈÃåÃÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ä¤ÞÀèÂ¦¤Ç¥½¥Õ¥È¤ËÃåÃÏ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÁö¤êÊý¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥é¥½¥óÂç¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥±¥Ë¥¢¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï¤è¤¯¤³¤ÎÁö¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤«¤ÈÃåÃÏ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÁö¹Ô»þ¤ËÃÏÌÌ¤«¤é¼õ¤±¤ë¾×·â¤¬È¾Ê¬ÄøÅÙ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤Ê¤É¤ÎÄ¹µ÷Î¥¤Ç¹¥¥¿¥¤¥à¤ò½Ð¤¹¤Ë¤ÏÍÍø¤ÊÁö¤êÊý¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥Õ¥©¥¢¥Õ¥Ã¥ÈÁöË¡¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
¡Ê1¡Ë¹üÈ×¤¬Á°·¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤Î¥Õ¥©¥¢¥Õ¥Ã¥ÈÁöË¡¤Ë¸þ¤¤¤¿¹ü³Ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡Ê2¡ËÅÚÆ§¤Þ¤º¤¬Âç¤¤¯È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¤Ê¤É¤ÎÍ×ÁÇ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤òËþ¤¿¤¹¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¾¯¤Ê¤¤ÆüËÜ¿Í¤Ï¥Õ¥©¥¢¥Õ¥Ã¥ÈÁöË¡¤ÇÁö¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥ê¡¼¥Ë¥ó¤¬¤³¤³1Ç¯¤Û¤É¤Î´Ö¤ËÃæ¹ñ¤Ç½Ð´ê¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃµöÆâÍÆ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ê¤É¤Î¥¢¥¸¥¢¿Í¤Ç¤â¡¢¥Õ¥©¥¢¥Õ¥Ã¥ÈÁöË¡¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥·¥å¡¼¥º¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÆÃµö½Ð´ê¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¸¥¢¿Í¤Ç¤â¥±¥Ë¥¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÁö¤ì¤ë¥·¥å¡¼¥º¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¡¢ÂçÇ÷Áª¼ê¤¬ÆüËÜµÏ¿¤ò½Ð¤·¤¿ºÝ¤ËÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡ÖFEIDIAN 6 ELITE¡×¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Õ¥©¥¢¥Õ¥Ã¥ÈÁöË¡¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½Ñ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥ê¡¼¥Ë¥ó¤¬ÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¢¥¸¥¢¿Í¤Ç¤â¥±¥Ë¥¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÁö¤ì¤ë¥·¥å¡¼¥º¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¤È¤Ï°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢¥·¥å¡¼¥º¤ÎÁ°ÂÉô¤Ë°µ½ÌÊÑ·Á²ÄÇ½¤Ê¶õ´Ö¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÃåÃÏ»þ¤ËÁ°ÂÉô¤¬°µ½ÌÊÑ·Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤È¥Õ¥©¥¢¥Õ¥Ã¥ÈÃåÃÏ¤ò¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¥·¥å¡¼¥ºÁ°ÂÉô¤Î°µ½ÌÊÑ·Á²ÄÇ½¤Ê¶õ´Ö¡×¤Ï¡¢¿Þ1¤Î¡È140¡É¤Î¿ô»ú¤¬¿¶¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸Ä½ê¤¬¤½¤ì¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¡Ö¥·¥å¡¼¥ºÁ°ÂÉô¤Î°µ½ÌÊÑ·Á²ÄÇ½¤Ê¶õ´Ö¡×¤Ï¡¢¥Õ¥©¥¢¥Õ¥Ã¥ÈÁöË¡¤òÂ¥¤¹¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÃåÃÏ»þ¤ËÀ¸¤¸¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÎ¯¤á¹þ¤ó¤Ç½³¤ê½Ð¤·»þ¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¡¼¥Ë¥ó¤¬Ãæ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃµö½Ð´ê¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃµö¸ø³«ÈÖ¹æ¡ÖCN 119344534 A¡×¤Îµ»½Ñ¤Ë¤â¡¢¡Ö¥¢¥¸¥¢¿Í¤Ç¤â¥±¥Ë¥¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÁö¤ì¤ë¥·¥å¡¼¥º¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢Á°ÂÉô¤ËÆÃ¼ì¤Ê¤±¤ó°úÉôºà¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÃåÃÏ¤·¤¿ºÝ¤ËÀ¸¤¸¤ë¤±¤ó°úÉôºà¤ÎµÕÊý¸þ¤Ø¤Î°úÄ¥ÎÏ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Õ¥©¥¢¥Õ¥Ã¥ÈÃåÃÏ¤òÂ¥¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¢¥¥ì¥¹ç§¤Ø¤ÎÉé²Ù¤Ê¤É¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡ÖÁ°ÂÉô¤ËÀßÃÖ¤¹¤ëÆÃ¼ì¤Ê¤±¤ó°úÉôºà¡×¤Ï¡¢¿Þ2¤Î¡È40¡É¤ÎÈÖ¹æ¤¬¿¶¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸Ä½ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢¸üÄì¥·¥å¡¼¥º¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¥«¡¼¥Ü¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¥¢¥¥ì¥¹ç§¤Ø¤ÎÉé²Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤â¹ÍÎ¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¸üÄì¥·¥å¡¼¥ºÍÑ¤Îµ»½Ñ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¸üÄì¥·¥å¡¼¥º¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÆÃÄê¤ÎÉô°Ì¤ËÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥ê¡¼¥Ë¥ó¤ÎÆÃµö½Ð´ê¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÂçÇ÷Áª¼ê¤¬Íú¤¤¤¿¡ÖFEIDIAN 6 ELITE¡×¤Ï¡¢Àè½Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¡¼¥Ë¥ó¤ÎºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢¥Õ¥©¥¢¥Õ¥Ã¥ÈÁöË¡¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¸µ¡¹¡ÖFEIDIAN¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬Í¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÈÈ¿È¯ÎÏ¤Î¶¯¤µ¡É¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤ò³è¤«¤·¤ä¤¹¤¤¥·¥å¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¿äÂ¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÇ÷Áª¼ê¤¬Íú¤¤¤¿¡ÖFEIDIAN 6 ELITE¡×¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï2026Ç¯È¯ÇäÍ½Äê¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤¹¤°¤Î¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¤äÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤â¤³¤ì¤òÍú¤¯Áª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£¤Þ¤Ç¥Þ¥é¥½¥ó¡¦Ä¹µ÷Î¥¥·¥å¡¼¥º¤Ï¡¢NIKE¡¢adidas¡¢asics¤Î»°¤Ä¤É¤â¤¨¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ËÃæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥ê¡¼¥Ë¥ó¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤¬Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¢§Æ£»Þ ½¨¹¬¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Âç¼êIT´ë¶È¤Ê¤É¤ÇSE¤È¤·¤Æ¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¤·¤¿¸å¡¢2009Ç¯¤Ë¡ÖÆ£»ÞÃÎºâË¡Ì³»öÌ³½ê¡×¤ò³«¶È¡£°Ê¹ß¡¢ITÊ¬Ìî¤ä¥¨¥ó¥¿¥áÊ¬Ìî¤òÃæ¿´¤Ë·ÀÌó½ñ¶ÈÌ³¤äÃÎÅªºâ»º¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ä´ë¶È¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´Æ½¤¤Ê¤É¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£All About ÊÛÍý»Î¥¬¥¤¥É¡£
(Ê¸:Æ£»Þ ½¨¹¬¡ÊÊÛÍý»Î¡¦¹ÔÀ¯½ñ»Î¡Ë)
¡Ú²èÁü¡ÛÂçÇ÷·æÁª¼ê¤¬Íú¤¤¤Æ¤¤¤¿¥·¥å¡¼¥º
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È2¤ÄÂçÇ÷Áª¼ê¤Ï¡¢2018Ç¯¤Î¥·¥«¥´¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç½é¤á¤Æ¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£2020Ç¯¤ÎÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇºÆ¤ÓÆüËÜµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢º£²ó3ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜµÏ¿¹¹¿·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥Þ¥é¥½¥ó´Ø·¸¼Ô¤Ë¶Ã¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ëº£²ó¤Î¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤ÎÆüËÜµÏ¿¹¹¿·¤Ï¡¢34ºÐ¤Ç¤Î¹¹¿·¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¤È¤ê¤ï¤±¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³10Ç¯´Ö¤Î¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜµÏ¿¹¹¿·¤Ï¡¢ÂçÇ÷Áª¼ê°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢Àß³ÚÍªÂÀÁª¼ê¤¬2018Ç¯¤ÎÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç26ºÐ¤Î»þ¤ËÃ£À®¡¢ÎëÌÚ·ò¸ãÁª¼ê¤¬2021Ç¯¤Ë¤Ó¤ï¸ÐËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç25ºÐ¤Î»þ¤ËÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢20ÂåÈ¾¤Ð¤Û¤É¤Ç¤ÎÆüËÜµÏ¿¹¹¿·¤¬Â¿¤¯¡¢30ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ÎÆüËÜµÏ¿¹¹¿·¤Ï¶áÇ¯¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Âç¤¤Ê¶Ã¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ç¯Îð¤È¶¦¤Ëº£²óÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ÂçÇ÷Áª¼ê¤¬Íú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥·¥å¡¼¥º¡×¤Ç¤¹¡£
ÃíÌÜÅÙ¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£²ó¡¢ÂçÇ÷Áª¼ê¤ÏÃæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥ê¡¼¥Ë¥ó¡×¤Î¥·¥å¡¼¥º¡ÖFEIDIAN 6 ELITE¡×¤òÍú¤¤¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÇ÷Áª¼ê¤Ï°ÊÁ°¤ÏNIKE¤Î¥·¥å¡¼¥º¤òÍú¤¤¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯10·î17Æü¤ËÃæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥ê¡¼¥Ë¥ó¡×¤È¤Î·ÀÌó¤òÈ¯É½¤·¡¢10·î19ÆüÅìµþ¥ì¥¬¥·¡¼¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç½é¤á¤Æ¥ê¡¼¥Ë¥ó¤Î¥·¥å¡¼¥º¤òÍú¤¤¤Æ¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁö¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¾å¡¹¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¥ê¡¼¥Ë¥ó¤òÍú¤¤¤Æ2²óÌÜ¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÆüËÜµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ê¡¼¥Ë¥ó¤Î¥·¥å¡¼¥º¤Ï¡¢¤À¤¤¤ÖÁ°¤«¤éÆüËÜ¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòº£¥Þ¥é¥½¥ó¡¦Ä¹µ÷Î¥³¦¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸üÄì¥·¥å¡¼¥º¡×¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¸þ¤¤â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï¤ª¤é¤º¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤âÂçÇ÷Áª¼ê°Ê³°¤ÎÍÎÏÁª¼ê¤ÇÍú¤¤¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Û¤È¤ó¤ÉÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¥·¥å¡¼¥º¤ÇÂçÇ÷Áª¼ê¤¬34ºÐ¤ÇÆüËÜµÏ¿¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¡¦Ä¹µ÷Î¥´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¥ê¡¼¥Ë¥ó¤Î¥·¥å¡¼¥º¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¡¼¥Ë¥ó¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÆÃµöµ»½Ñ¤¬¥·¥å¡¼¥º¤Ë¤âÂ¿¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤Ï°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃµöµ»½Ñ¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ê¤¼¡¢ÂçÇ÷Áª¼ê¤ÎÆüËÜµÏ¿¹¹¿·¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Î¥·¥å¡¼¥º¤òºî¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥ê¡¼¥Ë¥ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¥á¡¼¥«¡¼¡©¥ê¡¼¥Ë¥ó¤Ï¡¢1984Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ë¤ª¤±¤ëÂÎÁà¼ïÌÜ¤Ç¡¢¶â¥á¥À¥ë3¸Ä¡¢¶ä¥á¥À¥ë2¸Ä¡¢Æ¼¥á¥À¥ë1¸Ä¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÂÎÁàÁª¼ê¤Î¡ÖÍûÇ«¡×¤¬¸½Ìò°úÂà¸å¤Î1990Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë´ØÏ¢¤ÎÀ½ÉÊ¡Ê¥·¥å¡¼¥º¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤Ê»Ô¾ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
NIKE¤¬¥Þ¥é¥½¥ó¸þ¤±¤Ë¡Ö¥ô¥§¥¤¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤¡×¤È¤¤¤¦¥·¥å¡¼¥º¤Ç¡È¸üÄì¥·¥å¡¼¥ºÀûÉ÷¡É¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿Ä¾¸å¤Î2019Ç¯¤Ë¡¢¥ê¡¼¥Ë¥ó¤â¸üÄì¥·¥å¡¼¥º¤È¤·¤Æ½éÂå¡ÖFEIDIAN¡×¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î½éÂå¡ÖFEIDIAN¡×¤Ï¤¢¤Þ¤êÆÃÄ§Åª¤Êµ¡Ç½¤â¤Ê¤¯¡¢¡ÖNIKE¤Î¤Þ¤Í¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥é¥ó¥Ê¡¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤¬¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤«¡¢¤½¤Î¸å¡ÖFEIDIAN¡×¤Ï¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¡¢½ù¡¹¤ËÆÈ¼«¤Îµ¡Ç½¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¡¦Ä¹µ÷Î¥³¦¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¸þ¤¤ò¤µ¤ì¤º¡¢È¢º¬±ØÅÁÍ½Áª²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜÌô²ÊÂç³Ø¤Î¥±¥Ë¥¢¿Í¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¡ÖFEIDIAN 3 ULTRA¡×¤òÍú¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢È¢º¬±ØÅÁËÜÈÖ¤Ç¡ÖFEIDIAN¡×¤òÍú¤¯Áª¼ê¤ÏÁ´¤¯¸½¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡ÖFEIDIAN¡×¤òÍú¤¯ÍÎÏÁª¼ê¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯²Æ¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦Î¦¾å¤ÎÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¸½¤ì¡¢¥¨¥ê¥È¥ê¥¢ÂåÉ½¤Î¥¢¥Þ¥ìÁª¼ê¤¬¡ÖFEIDIAN 6 ELITE¡×¤òÍú¤¤¤Æ8°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤ÆÆüËÜ¤Ç¤â¡ÖFEIDIAN¡×¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì»Ï¤á¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÂçÇ÷Áª¼ê¤¬2025Ç¯10·î17Æü¤Ë¥ê¡¼¥Ë¥ó¤È¤Î·ÀÌó¤òÈ¯É½¤·¡¢ÁáÂ®¡ÖFEIDIAN 6 ELITE¡×¤òÍú¤¤¤Æ¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÆüËÜµÏ¿¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç°ìµ¤¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
FEIDIAN¥·¥å¡¼¥º¤ÎÆÃÄ§ÂçÇ÷Áª¼ê¤¬Íú¤¤¤¿¡ÖFEIDIAN 6 ELITE¡×¤Ï¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Ç¤ÏÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤ÊºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖFEIDIAN 5 ELITE¡×¤Ï¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁö¤ëÉ®¼Ô¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖFEIDIAN 5 ELITE¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯È¿È¯ÎÏ¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£Â¤òÃÏÌÌ¤ËÃåÃÏ¤·¤¿ºÝ¤ÎÄ·¤ÍÊÖ¤ê¤¬¤Û¤«¤ÎNIKE¤äadidas¤Î¸üÄì¥·¥å¡¼¥º¤ËÈæ¤Ù¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¡Ö¶¯¤¯½³¤ë¤è¤¦¤ÊÁö¤êÊý¡×¤ò¤¹¤ë¤È¥Þ¥é¥½¥ó¸åÈ¾¤Þ¤Ç»ý¤¿¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Â¤òÃÏÌÌ¤Ë¤½¤Ã¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¡Ê¥Õ¥©¥¢¥Õ¥Ã¥ÈÁöË¡¡Ë¤ò¤¹¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¤è¤¤´¶¤¸¤ÇÁö¤ì¤ë¥·¥å¡¼¥º¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Õ¥©¥¢¥Õ¥Ã¥ÈÁöË¡¤È¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¤«¤«¤ÈÃåÃÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ä¤ÞÀèÂ¦¤Ç¥½¥Õ¥È¤ËÃåÃÏ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÁö¤êÊý¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥é¥½¥óÂç¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥±¥Ë¥¢¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï¤è¤¯¤³¤ÎÁö¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤«¤ÈÃåÃÏ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÁö¹Ô»þ¤ËÃÏÌÌ¤«¤é¼õ¤±¤ë¾×·â¤¬È¾Ê¬ÄøÅÙ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤Ê¤É¤ÎÄ¹µ÷Î¥¤Ç¹¥¥¿¥¤¥à¤ò½Ð¤¹¤Ë¤ÏÍÍø¤ÊÁö¤êÊý¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥Õ¥©¥¢¥Õ¥Ã¥ÈÁöË¡¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢
¡Ê1¡Ë¹üÈ×¤¬Á°·¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤Î¥Õ¥©¥¢¥Õ¥Ã¥ÈÁöË¡¤Ë¸þ¤¤¤¿¹ü³Ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡Ê2¡ËÅÚÆ§¤Þ¤º¤¬Âç¤¤¯È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¤Ê¤É¤ÎÍ×ÁÇ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤òËþ¤¿¤¹¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¾¯¤Ê¤¤ÆüËÜ¿Í¤Ï¥Õ¥©¥¢¥Õ¥Ã¥ÈÁöË¡¤ÇÁö¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥ê¡¼¥Ë¥ó¤¬¤³¤³1Ç¯¤Û¤É¤Î´Ö¤ËÃæ¹ñ¤Ç½Ð´ê¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃµöÆâÍÆ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ê¤É¤Î¥¢¥¸¥¢¿Í¤Ç¤â¡¢¥Õ¥©¥¢¥Õ¥Ã¥ÈÁöË¡¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥·¥å¡¼¥º¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÆÃµö½Ð´ê¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¸¥¢¿Í¤Ç¤â¥±¥Ë¥¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÁö¤ì¤ë¥·¥å¡¼¥º¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¡¢ÂçÇ÷Áª¼ê¤¬ÆüËÜµÏ¿¤ò½Ð¤·¤¿ºÝ¤ËÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡ÖFEIDIAN 6 ELITE¡×¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Õ¥©¥¢¥Õ¥Ã¥ÈÁöË¡¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½Ñ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥ê¡¼¥Ë¥ó¤¬ÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¢¥¸¥¢¿Í¤Ç¤â¥±¥Ë¥¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÁö¤ì¤ë¥·¥å¡¼¥º¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¤È¤Ï°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥ê¡¼¥Ë¥ó¤¬¼èÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃµöµ»½Ñ¤ÎÆâÍÆ¥ê¡¼¥Ë¥ó¤¬ÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ö¥¢¥¸¥¢¿Í¤Ç¤â¥±¥Ë¥¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÁö¤ì¤ë¥·¥å¡¼¥º¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃµö½Ð´ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÃµö¸ø³«ÈÖ¹æ¡ÖCN 119214403 A¡×¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤¯É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢¥·¥å¡¼¥º¤ÎÁ°ÂÉô¤Ë°µ½ÌÊÑ·Á²ÄÇ½¤Ê¶õ´Ö¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÃåÃÏ»þ¤ËÁ°ÂÉô¤¬°µ½ÌÊÑ·Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤È¥Õ¥©¥¢¥Õ¥Ã¥ÈÃåÃÏ¤ò¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¥·¥å¡¼¥ºÁ°ÂÉô¤Î°µ½ÌÊÑ·Á²ÄÇ½¤Ê¶õ´Ö¡×¤Ï¡¢¿Þ1¤Î¡È140¡É¤Î¿ô»ú¤¬¿¶¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸Ä½ê¤¬¤½¤ì¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¡Ö¥·¥å¡¼¥ºÁ°ÂÉô¤Î°µ½ÌÊÑ·Á²ÄÇ½¤Ê¶õ´Ö¡×¤Ï¡¢¥Õ¥©¥¢¥Õ¥Ã¥ÈÁöË¡¤òÂ¥¤¹¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÃåÃÏ»þ¤ËÀ¸¤¸¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÎ¯¤á¹þ¤ó¤Ç½³¤ê½Ð¤·»þ¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¡¼¥Ë¥ó¤¬Ãæ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃµö½Ð´ê¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃµö¸ø³«ÈÖ¹æ¡ÖCN 119344534 A¡×¤Îµ»½Ñ¤Ë¤â¡¢¡Ö¥¢¥¸¥¢¿Í¤Ç¤â¥±¥Ë¥¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÁö¤ì¤ë¥·¥å¡¼¥º¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢Á°ÂÉô¤ËÆÃ¼ì¤Ê¤±¤ó°úÉôºà¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÃåÃÏ¤·¤¿ºÝ¤ËÀ¸¤¸¤ë¤±¤ó°úÉôºà¤ÎµÕÊý¸þ¤Ø¤Î°úÄ¥ÎÏ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Õ¥©¥¢¥Õ¥Ã¥ÈÃåÃÏ¤òÂ¥¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¢¥¥ì¥¹ç§¤Ø¤ÎÉé²Ù¤Ê¤É¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡ÖÁ°ÂÉô¤ËÀßÃÖ¤¹¤ëÆÃ¼ì¤Ê¤±¤ó°úÉôºà¡×¤Ï¡¢¿Þ2¤Î¡È40¡É¤ÎÈÖ¹æ¤¬¿¶¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸Ä½ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢¸üÄì¥·¥å¡¼¥º¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¥«¡¼¥Ü¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¥¢¥¥ì¥¹ç§¤Ø¤ÎÉé²Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤â¹ÍÎ¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¸üÄì¥·¥å¡¼¥ºÍÑ¤Îµ»½Ñ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¸üÄì¥·¥å¡¼¥º¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÆÃÄê¤ÎÉô°Ì¤ËÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥ê¡¼¥Ë¥ó¤ÎÆÃµö½Ð´ê¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÂçÇ÷Áª¼ê¤¬Íú¤¤¤¿¡ÖFEIDIAN 6 ELITE¡×¤Ï¡¢Àè½Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¡¼¥Ë¥ó¤ÎºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢¥Õ¥©¥¢¥Õ¥Ã¥ÈÁöË¡¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¸µ¡¹¡ÖFEIDIAN¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬Í¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÈÈ¿È¯ÎÏ¤Î¶¯¤µ¡É¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤ò³è¤«¤·¤ä¤¹¤¤¥·¥å¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¿äÂ¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÇ÷Áª¼ê¤¬Íú¤¤¤¿¡ÖFEIDIAN 6 ELITE¡×¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï2026Ç¯È¯ÇäÍ½Äê¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤¹¤°¤Î¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¤äÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤â¤³¤ì¤òÍú¤¯Áª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£¤Þ¤Ç¥Þ¥é¥½¥ó¡¦Ä¹µ÷Î¥¥·¥å¡¼¥º¤Ï¡¢NIKE¡¢adidas¡¢asics¤Î»°¤Ä¤É¤â¤¨¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ËÃæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥ê¡¼¥Ë¥ó¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤¬Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¢§Æ£»Þ ½¨¹¬¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Âç¼êIT´ë¶È¤Ê¤É¤ÇSE¤È¤·¤Æ¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¤·¤¿¸å¡¢2009Ç¯¤Ë¡ÖÆ£»ÞÃÎºâË¡Ì³»öÌ³½ê¡×¤ò³«¶È¡£°Ê¹ß¡¢ITÊ¬Ìî¤ä¥¨¥ó¥¿¥áÊ¬Ìî¤òÃæ¿´¤Ë·ÀÌó½ñ¶ÈÌ³¤äÃÎÅªºâ»º¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ä´ë¶È¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´Æ½¤¤Ê¤É¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£All About ÊÛÍý»Î¥¬¥¤¥É¡£
(Ê¸:Æ£»Þ ½¨¹¬¡ÊÊÛÍý»Î¡¦¹ÔÀ¯½ñ»Î¡Ë)