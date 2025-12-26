「相棒を連れていったよ」平野紫耀、“世界に一つしかない”ヴィトンのアイテム公開「似合いすぎてる、、、」
Number_iの平野紫耀さんは12月26日、自身のInstagramを更新。ルイ・ヴィトンのアイテムを身に着けたショットを公開し、ファンからは称賛の声が多数上がっています。
【写真】平野紫耀、“相棒”とのツーショット
この投稿にファンからは、「世界でいちばんLVが似合う漢だよ本当に」「世界に一つしかない相棒、とてもお似合いだね」「かっこいいし紫耀くんのモノってオーラを鞄からも感じる」「紫耀君が持ってるからよりカッコよく見える」「似合いすぎてる、、、」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
「改めて素敵なトランクをありがとう」平野さんは「ツアーファイナルに相棒を連れていったよ テンション上がった！ 改めて素敵なトランクをありがとう @louisvuitton」とつづり、3枚の写真を掲載しました。「LV」とプリントされたブルゾンとモノグラム柄が施されたトランクを合わせたコーディネートの平野さんが写っています。
美しさと機能性を兼ね備えたトランク平野さんが今回使用したトランクは、オーダーメイドで制作した特注品で、大阪中之島美術館で行われていた「ビジョナリー・ジャーニー」展で展示されていました。創業当初は旅行用トランク専門店だった同ブランドの作るトランクは、時代を超えるデザインと一生ものの耐久性を兼ね備えていると言われています。
