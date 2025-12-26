来年３月に開催される野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」に出場する日本代表「侍ジャパン」のメンバー８人を先行して発表した井端弘和監督は２６日、東京都内で報道陣に応じ、選考の理由を説明するとともに、選手らへの期待を口にした。

井端監督は、米大リーグで投打に活躍し続けている大谷にはチームの中心的な存在として期待しており、「プレーで引っ張ってもらいたい。周りにもいい影響しか与えないと思う」と語った。今大会はピッチクロック（投球間の時間制限）など米大リーグのルールが適用される予定で、「国内の選手は慣れていないので、アドバイスをお願いしたい」。大谷の投手での起用については、キャンプでの状態などを見極めながら判断するという。

ＷＢＣ使用球への慣れなども考慮して、先行発表された８人は大谷も含め、全て投手となった。救援陣で、国内組ではパ・リーグセーブ王の平良、セ・リーグ最優秀中継ぎの大勢、５０試合連続無失点のプロ野球記録を樹立した石井が名を連ねた。２大会連続選出の大勢については「八、九回を任せられる投手」としており、試合の終盤で投入される可能性もありそうだ。

井端監督は、野手では米ホワイトソックス入団が決まった村上と、巨人からポスティングシステムで米大リーグ入りを目指す岡本が構想に入っていることも明らかにした。残りのメンバーは来月発表される予定。

前回ＭＶＰの大谷、熱い思い変わらず

ドジャースの大谷は今季、ワールドシリーズ連覇を達成し、３年連続４度目のリーグ最優秀選手（ＭＶＰ）に選ばれた。先月２４日に自身のインスタグラムで出場の意向を表明。この日のコメントはなかったが、ＷＢＣへの熱い思いは変わらず、「アメリカだけでなく、各国、素晴らしい選手が多い。その中で日本を代表して、いろんな選手とやれるのは、また違う経験だと思う」。投打に活躍して大会ＭＶＰに輝いた前回に続いて、侍ジャパンを力強く引っ張っていくはずだ。（ロサンゼルス 帯津智昭）

巨人・大勢「連覇のために全力で腕振りたい」

２大会連続でメンバー入りした巨人の大勢は、「再び、最高の舞台で日本代表の一員に選んでいただけたことは本当に光栄」と喜びのコメントを出した。前回大会は決勝の米国戦を含む４試合に登板して優勝に貢献し、「とても大きな財産になっている」と振り返る。今季は勝ちパターンとして抑えのマルティネスにつなぐ役割を担い、最優秀中継ぎ投手のタイトルを獲得した。この３年でさらなる成長を遂げた右腕は、「日本の連覇のために全力で腕を振りたい」と誓った。

米エンゼルス・菊池「チームでは年齢的にも上の立場になるが、自分に求められている役割をしっかりと全うし、日本の勝利のために全力で腕を振りたい」

日本ハム・伊藤「日の丸を背負ってプレーできることを誇りに思う。自分らしく、どんな場面でも全力で相手に立ち向かい、日本の強さを世界に示せるよう力を尽くす」

阪神・石井「今まで感じたことのないプレッシャーや不安などあると思うが、ＷＢＣ連覇に向け、少しでも力になれるように、自分の成長につなげられるように精いっぱい頑張りたい」