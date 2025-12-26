年末断捨離で見直したい♡グンゼが教えるインナーの捨て時とおすすめアイテム

年末が近づき、大掃除や断捨離を始める人が増えるこの時期。「インナーっていつ捨てればいいの？」と悩む方も多いのではないでしょうか。見た目に問題がなければ、つい何年も同じものを着続けてしまいがちですよね。グンゼ公式Xの調査では、冬インナーを2年以上買い替えていない人が8割以上という結果に。新年を快適に迎えるためにも、今こそインナーの状態を見直してみましょう♡

8割が買い替えていない？インナー実態調査

グンゼは公式Xを通じて、インナーの買い替えに関するアンケート調査を実施。

「2年以上買い替えていない保温性インナーを着ていますか？」という質問に対し、82％が「はい」と回答しました。また、ヨレたインナーを持っている人は72％、85％が「捨て時の判断が難しい」と感じていることも判明。

買い替えのきっかけは「汚れやヨレが気になったとき」が57％、「肌触りが気になったとき」が19％と、機能より見た目を重視する傾向が見えてきました。

調査期間：2025年12月2日～12月3日

調査対象者：＠gunze_jp公式Xフォロワー

調査方法：公式Xアンケート機能

見た目だけじゃない！インナー劣化のサイン

インナーは着用や洗濯を重ねることで、少しずつ機能が低下していきます。汗や皮脂、紫外線の影響による脆化(ぜいか)で破れやすくなったり、化学繊維特有の毛玉が目立ったりするのも劣化のサイン。

さらに、皮脂汚れの酸化による黒ずみや、紫外線による黄変など、見えにくい変化も進行します。

冬インナーを週2回着用すると、半年で約50回洗濯する計算に。これだけ繰り返すと、見た目がきれいでも本来の発熱効果や保温性は低下します。そのため、冬インナーは1年に1回の買い替えがおすすめです。

買い替えるならこれ！グンゼの冬インナー

【ホットマジック】【極】8分袖インナー



価格：4,730円(税込)

綿肌着7枚分※の暖かさを実現したシリーズ最高峰の保温インナー。吸湿発熱素材で、着た瞬間からしっかり暖かく、肌側はふんわり起毛。厚手でも動きやすく、首元まで包み込む設計で寒がりさんも安心です。

※「綿肌着7枚分の暖かさ」は、自社製品との保温性測定値比較に基づいて表記しています。

サイズ：M／L／LL（カラー：ブラックモク／インディゴブルー／ロイヤルワイン／グレーヘザー）

【キレイラボ】綿混起毛8分袖ウォーマー



価格：2,970円(税込)

縫い糸を使わない無縫製仕様で、チクチク感を抑えたやさしい着心地。綿混裏起毛でぬくもりをキープし、下着のラインがひびきにくいのも魅力。

サイズ：M／L／LL（カラー：ブラック／ペールブラウン／ピンク）

【キレイラボ】吸湿発熱ラン型ウォーマー(パッド付)



価格：2,200円(税込)

袖なしでアウターに響きにくく、完全無縫製の快適さが人気。薄手でもしっかり暖かく、重ね着が増える季節に重宝します。

サイズ：M／L（カラー：ローズピンク／ブラック／グレイッシュブルー／ノーブルピンク／ブリリアントモカ／ロイヤルベージュ）

新年は快適なインナーで迎えて

インナーは毎日身につけるからこそ、気づかないうちに劣化が進みがち。年末の大掃除は、タンスの中を見直す絶好のタイミングです。見た目だけで判断せず、着心地や暖かさにも注目してみてください。

グンゼの冬インナーなら、快適さと機能性を両立でき、新年を心地よくスタートできます♡この機会に、自分の体をいたわる一枚を選んでみてはいかがでしょうか。