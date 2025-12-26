＜運転手の責任！？＞失礼なママ友とは絶交！みんなに教えてあげなきゃ【第8話まんが：ミサの気持ち】
私はミサ（31）。ママ友のアキナさん（32）に「今後マコトくん（5）も一緒の遊びは遠慮させてほしい」と言われました。カオリちゃんとマコトとは年齢が離れているし、ワガママで迷惑をかけた部分もあるかと思います。だからてっきり、スズカを預かって一緒に遊んでくれると思っていたのに、どうやらそうではないようです。一人っ子だからわからないかもしれないけれど、だったら誰もいない家にマコトを置いて行けと？ あまりにひどいことを言っていると思いませんか？
アキナさんとはどうも話が噛み合いません。べつに私は、スズカの遊びに付き添えないと言っているわけではないのです。ただ、マコトを連れてくるなとアキナさんが言うから「じゃあ、スズカをお願いね」と言っているだけなのに！
アキナさんがよくわからないことを言うので、もう連絡を取るのをやめました。それからしばらくして、スーパーで買い物をしているとママ友のマリちゃんに会いました。今日はアキナさんたちとパーティーをするそうです。マリちゃんのところは3人きょうだいなので、忠告してあげました。
カオリちゃんとスズカは仲がいいので、これからもアキナさんとはいい関係を続けていきたいと思っていました。
それなのに「下の子は連れてこないで」「子どもを預かることはできない」と言われてしまったら、スズカが遊びたいときに遊べませんよね？
もう一生遊ぶことはできないかもしれません。
アキナさんにいくら言ってもわかってくれないので、疎遠にならざるを得ませんでした。
それでも頭がかたくて思いやりがないのはアキナさんの方だと思っていたのに、ほかのママ友まで味方につけて、最悪です。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
