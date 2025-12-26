女優・米倉涼子（50）が26日、公式サイトを更新。一部報道に言及し、「私の自宅に捜査機関が入りましたことは事実です」と認めるも、このほど捜査が一区切りついたとの認識を示した。その上で、心身に問題がないことを強調した。

米倉をめぐっては、9月19日に開催された「バーニーズ ニューヨーク銀座本店 リニューアル記念イベント」には出席予定だったものの、体調不良で直前に急きょ欠席。英自動車メーカー・ランドローバーの人気車種「ディフェンダー」のアンバサダー就任も辞退し、同月25日のプレス発表会は中止となっていた。10月に入っても6日の「クラリーノ美脚大賞」授賞式を体調不良のため欠席。心配の声が上がっていた。そのような状況下で10月には、一部媒体で警察の家宅捜索を受けたと報じられていた。

▼以下、米倉の声明全文

関係者及びファンの皆様 日頃より、私の活動をご支援いただき誠にありがとうございます。これまで、私の状況を皆様にお伝えすることができなかったこともあり、週刊誌等の報道により憶測が飛び交い、皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

一部報道にありましたように、私の自宅に捜査機関が入りましたことは事実です。それ以降、弁護士の方々とも相談をし、捜査に全面的に協力する観点から、私からの情報発信を控えておりました。

今後も捜査には協力して参りますが、これまでの協力により、一区切り、ついたと認識しております。

様々なご見解があるとは存じますが、私は、私を信じてサポートをしてくださっている方々に感謝をしつつ、少しずつ前に進んで参りたいと考えております。

私の心身には問題はありません。今一度初心に立ち返り、一つひとつ真摯に取り組んで参りたいと存じます。今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。